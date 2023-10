¿Qué es la ley cunas vacías? Los derechos de los padres que pierden un bebé

Marion Arrioja es una mujer que perdió un bebé hace cuatro años, tras el duelo, se encuentra impulsando una iniciativa llamada “Ley de cunas vacías”, la cual propone que los padres que pasen por esta pérdida puedan recibir un acompañamiento y tener tiempo de procesarla.

Actualmente, la iniciativa de ley se aprobó en la Cámara de Senadores y entrará a la Cámara de Diputados para someterse a votación. Es impulsada desde 2022. “Esperemos que prontamente se esté aprobando, lo que se busca, la parte de la lactancia que te informen a qué tienes derecho, porque la mayoría de veces te mandan a tu casa sin información”, dijo Marion.

📷 #HoyEnElSenado @salud_comision dialogó, entre otros temas, sobre las reformas conocidas como "Ley de cunas vacías".https://t.co/hxmDZwbPAB pic.twitter.com/mAIPwVnbh9 — Senado de México (@senadomexicano) March 1, 2023

¿Qué es la ley de cunas vacías?

La ley de cunas vacías reconoce el derecho al acompañamiento de las mujeres al establecer que, durante el trabajo de parto, posparto y puerperio, pueden ser acompañadas por una persona de su confianza y elección, salvo por razones de seguridad sanitaria o porque ello implique un riesgo clínicamente justificado. En este último caso, el personal médico deberá facilitarle la comunicación remota a la mujer y a su persona de apoyo.

Días de maternidad no son respetados cuando muere un bebé

La activista refirió que tras perder a un bebé, muchos trabajos no respetan los días de duelo que se dictan oficialmente, los cuales son cinco. Asimismo, no se dan los días de baja por maternidad porque “el bebé no está en casa”.

“Si tuviste una cesárea te dan incapacidad por una cirugía mayor, que es un mes, pero si tuviste un parto natural o un aborto en las primeras semanas de gestación, tienes que ir a trabajar prácticamente al día siguiente”, refirió.

La Ley de Cunas vacías, promovida a nivel nacional, contempla contar con personal capacitado en el tema para evitar la violencia obstétrica, alojar a las mujeres en salas especiales, permitirles despedirse de sus bebés y darles tiempo de duelo para que puedan descansar física y emocionalmente.