Esperas de 30 minutos en Línea 7 para avanzar y afluencia alta en otras 6 Líneas del Metro CDMX

No salgas de casa sin consultar el avance de las 12 líneas del Metro CDMX hoy jueves 29 de enero 2026; sigue nuestro minuto a minuto y no llegues tarde.

Este es el minuto a minuto del avance del Metro CDMX.
Escrito por:  Ollinka Méndez

Fuerza Informativa Azteca trae para ti el avance de las 12 líneas del Metro CDMX, así como la información minuto a minuto sobre cierre de estaciones o alguna situación que pueda afectar tus actividades cotidianas.

Saturación en el Sistema y retrasos de abordaje

Se reporta una gran concentración de usuarios en las Líneas 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A. Debido a esta alta demanda, el tiempo de espera en los andenes es superior al habitual y el ingreso a los vagones podría demorarse. Grupos de apoyo del STC están desplegados en puntos estratégicos para coordinar el flujo de pasajeros y optimizar la salida de trenes.

Alta afluencia en 7 Líneas del metro CDMX

La circulación en la Línea 7 presenta una velocidad reducida debido a trabajos de inspección técnica en las vías. Se estima que el ritmo habitual de los trenes se restablezca en los próximos minutos.

Se solicita a los viajeros seguir las instrucciones de seguridad, evitar obstruir las puertas y respetar la prioridad de descenso antes de intentar subir al convoy.

