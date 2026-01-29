Esperas de 30 minutos en Línea 7 para avanzar y afluencia alta en otras 6 Líneas del Metro CDMX
No salgas de casa sin consultar el avance de las 12 líneas del Metro CDMX hoy jueves 29 de enero 2026; sigue nuestro minuto a minuto y no llegues tarde.
Fuerza Informativa Azteca trae para ti el avance de las 12 líneas del Metro CDMX, así como la información minuto a minuto sobre cierre de estaciones o alguna situación que pueda afectar tus actividades cotidianas.
Esperas de 30 minutos en Línea 7 para avanzar y afluencia alta en otras 6 Líneas del Metro CDMX
Saturación en el Sistema y retrasos de abordaje
Se reporta una gran concentración de usuarios en las Líneas 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A. Debido a esta alta demanda, el tiempo de espera en los andenes es superior al habitual y el ingreso a los vagones podría demorarse. Grupos de apoyo del STC están desplegados en puntos estratégicos para coordinar el flujo de pasajeros y optimizar la salida de trenes.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 29, 2026
Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Alta afluencia en 7 Líneas del metro CDMX
La circulación en la Línea 7 presenta una velocidad reducida debido a trabajos de inspección técnica en las vías. Se estima que el ritmo habitual de los trenes se restablezca en los próximos minutos.
Se solicita a los viajeros seguir las instrucciones de seguridad, evitar obstruir las puertas y respetar la prioridad de descenso antes de intentar subir al convoy.
En serio 30 minutos detenidos en camarones línea 7 del Metro @MetroCDMX ? Saben cómo llegamos a Tacuba? @ClaraBrugadaM en serio, a que se dedican? Deberías de estar más preocupada por temas del país, que por un grupo de música @Claudiashein @latinus_us @LaSEMOVI— Marycarmen Catalá (@meineleaben05) January 29, 2026