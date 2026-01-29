Esperas de 30 minutos en Línea 7 para avanzar y afluencia alta en otras 6 Líneas del Metro CDMX

La circulación en la Línea 7 presenta una velocidad reducida debido a trabajos de inspección técnica en las vías. Se estima que el ritmo habitual de los trenes se restablezca en los próximos minutos.

Se solicita a los viajeros seguir las instrucciones de seguridad, evitar obstruir las puertas y respetar la prioridad de descenso antes de intentar subir al convoy.