¿Se bloqueó tu tarjeta de la Beca del Bienestar Benito Juárez? Esto es lo que puedes hacer

¿Malas noticias? Si tu tarjeta de la Beca del Bienestar Benito Juárez se encuentra bloqueada y no has podido retirar el dinero. No te preocupes, a continuación te decimos cómo recuperar el control de tu cuenta en tres sencillos pasos.

¿Qué hacer si mi app Bienestar Azteca está bloqueada?

En algunos casos, tu tarjeta de la Beca del Bienestar Benito Juárez puede verse bloqueada debido a la aplicación, si este es el caso, te recomendamos lo siguiente:



Verifica qué mensaje te aparece al iniciar la app Bienestar Azteca Consulta el Buscador de Estatus Conocer la fecha, hora y sucursal de Banco Azteca a la que deberás acudir para recuperar el acceso a tu aplicación móvil.

¿Por qué sucede esto? De acuerdo con la app Bienestar Azteca, este tipo de errores suele ser común cuando el beneficiario acude a las oficinas de la Institución Financiera a realizar el trámite Actualización de datos o simplemente cuando se detecta algún tipo de movimiento inusual en la cuenta, por lo que para seguridad del usuario se procede con un bloqueo completo.

Solucionar este fallo es muy sencillo; sin embargo, este arreglo solo aplica a quienes tienen la app bloqueada, más no en caso de que hayas olvidado tu contraseña, perdiste tu celular o no puedas acceder al correo registrado, de ser así tendrás que consultar otro tipo de asesoría.

¿Qué se necesita para desbloquear mi app Bienestar Azteca?

Para desbloquear tu app Bienestar Azteca es importante tener tu CURP a la mano e ingresar al Buscador de Estatus en el siguiente link: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/. Una vez dentro, te sugerimos continuar el proceso con las siguientes instrucciones:



Busca la sección Recupera el acceso a tu app Bienestar Azteca

Revisa cuándo, a qué hora y dónde será tu cita

El día de tu cita acude con tu documentación completa, vigente y en buen estado. Además, imprime o toma una captura de pantalla del mensaje donde se vean los datos de tu cita

Descarga la app Bienestar Azteca en tu tienda de aplicaciones iOS, Android o Huawei y, activa los permisos de cámara y ubicación

Sigue las instrucciones del personal de Banco Azteca

¿Llego el día de tu cita en Banco Azteca? Te recomendamos tener a la mano la siguiente documentación, ya que será necesaria en el proceso de desbloqueo de tu cuenta de la Beca del Bienestar Benito Juárez:



Si eres menor de edad : Acta de nacimiento original

: Acta de nacimiento original CURP

INE vigente de tu madre, padre, abuela, abuelo, hermana o hermano mayores de edad, tutora o tutor

Impresión o captura de pantalla de la fecha y hora de tu cita que se muestran en el Buscador de Estatus

Si eres mayor de edad: INE vigente

CURP

Impresión o captura de pantalla de la fecha y hora de tu cita que se muestran en el Buscador de Estatus

¡Recuerda! Una vez que te hayan atendido en la sucursal de Banco Azteca, el personal debe regresarte todos tus documentos: nadie puede retenerlos.