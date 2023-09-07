¿Irse al MC? Estas son las posibilidades que tiene Marcelo Ebrard rumbo a 2024

Esta mañana, Marcelo Ebrard advirtió que no soltará su sueño de aparecer en la boleta electoral rumbo a las elecciones 2024 por la silla presidencial y afirmó que ya no tiene espacio en el partido guinda, donde estuvo hombro a hombro con Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"En Morena ya no tenemos espacio", advirtió Marcelo Ebrard en una entrevista radiofónica. Adelantó que este jueves tendrá una reunión con su equipo de trabajo para ver las opciones que tiene y el lunes 11 darán cita a una asamblea nacional.

¿Qué opciones tiene Marcelo Ebrard tras triunfo de Claudia Sheinbaum?

Según el excanciller, hubo irregularidades en el proceso interno de Morena, esto culminó en que no asistiera a la ceremonia donde se dieron a conocer los resultados de las encuestas, señalando a Claudia Sheinbaum como la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum será la representante de la Cuarta Transformación en las elecciones 2024|Twitter @Claudiashein

Cabe destacar que cualquier decisión que tome Marcelo, si su objetivo sigue siendo aparecer en la boleta electoral, no será de la mano del partido guinda, pues el resultado de las encuestas es definitivo, por lo que se prevé una ruptura con este.

Las posibilidades que tiene el excanciller son:



Romper con Morena y lanzarse como candidato independiente.

Romper con Morena y sumarse al proyecto de Movimiento Ciudadano (MC).

Quedarse en Morena y apoyar a Claudia Sheinbaum.

Abandonar su sueño por competir por la presidencia y retirarse de la vida política, así como regresarse a París.

¿Marcelo Ebrard podría sumarse a Movimiento Ciudadano?

A pesar de que Fernández Noroña refirió que Ebrard se sumaría a Movimiento Ciudadano, partido que decidió ir solo por la presidencia en 2024, Marcelo no descartó la posibilidad de unirse al partido naranja; sin embargo, habrá que ver si este lo acepta.

Marcelo Ebrard fue candidato por Movimiento Ciudadano en 2006|Facebook Dante Delgado

Cabe recordar que Ebrard ya ha sido candidato del MC en dos ocasiones, el primero en 2006, cuando buscó la jefatura de Gobierno de la capital, y en 2015, cuando el PRD le negó postularse como candidato a la Cámara de Diputados a causa de las presuntas irregularidades de la Línea 12.

Marcelo Ebrard no desiste de aparecer en la boleta electoral de 2024

Una de las opciones, aunque sin tanta expectativa, es que decida quedarse en el partido guinda y apoye a la exjefa de Gobierno, sobre la cual se quejó durante el proceso y acusó de acarreo y encuestas compradas.

También está la posibilidad de que al final decida abandonar su sueño, pero también se aleje de la actividad pública y regrese a París, ciudad donde se mantuvo en exilio.

Marcelo Ebrard podría ser candidato presidencial independiente en 2024

Quienes no tengan un partido político que los represente, todavía pueden aparecer en la boleta, pues con el inicio del proceso electoral, las fechas para registrarse como candidato independiente se acercan y si el excanciller decide esto, estaría a contrarreloj.

De acuerdo con las fechas del INE, se deberá cumplir con los requisitos necesarios para registrarse como independiente:

