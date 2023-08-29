¿Qué actividades hicieron las aspirantes del Frente Amplio por México?

Estas son las actividades que hicieron las dos aspirantes a candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) este martes 29 de agosto de 2023. Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes son las que se encuentran aún en la contienda. El proceso de consulta se llevará a cabo el próximo domingo 3 de septiembre de 9 am a 5 pm.

Beatriz Paredes habla sobre las declaraciones del presidente del PRI, Alejandro Moreno

Después de las declaraciones de Alejandro "Alito" Moreno, líder nacional del PRI, sobre que las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes, esta emitió un comunicado donde aseveró que esperará a conocer los resultados de las encuestas que realizó el Comité Organizador del Frente Amplio para tomar una decisión.

#AlAire con @BeatrizParedes, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, para hablar sobre las declaraciones del presidente del PRI, Alejandro Moreno, quien reconoció que las encuestas no favorecen a la priista.#EnVivo por https://t.co/akyXm69uCt pic.twitter.com/5ZLqOupRk5 — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 29, 2023

Xóchitl Gálvez asiste a la reunión plenaria de los senadores del PAN

La senadora panista, Xóchitl Gálvez, asistió a la reunión plenaria de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN). El encuentro estuvo encabezado por el dirigente de ese partido, Marko Cortés, quien expresó su reconocimiento y agradecimiento a la senadora Gálvez por aceptar contender por la candidatura a la presidencia de la República, algo que recalcó, ella no quería.

Marko Cortés insistió en el llamado a Movimiento Ciudadano para sumarse al Frente Amplio por México, pero de no ser así, dijo, la coalición seguirá fortaleciéndose hasta lograr su propósito, que es la victoria electoral. Xóchitl Gálvez dijo estar decidida para encabezar el proyecto y lista para el domingo.

¡Iniciamos los trabajos de nuestra reunión plenaria de @SenadoresdelPAN!



Las y los senadores de @AccionNacional estamos listos para conformar una agenda que atienda los problemas de fondo de #México: Seguridad, Salud y Suficientes ingresos.



En estos dos días de intenso trabajo… pic.twitter.com/5MwviTK9ts — Julen Rementeria (@julenrementeria) August 29, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

La candidata se dará a conocer el próximo 3 de septiembre, después de participar en los cinco foros regionales del Frente Amplio por México:



Del 17 al 26 de agosto se convocará a foros regionales en las 5 circunscripciones electorales: Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, León, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán.

Del 27 al 30 de agosto habrá un segundo sondeo de opinión.

El 3 de septiembre se llevará a cabo una consulta directa a la ciudadanía en los lugares que determinará el Comité Organizador. Este mismo día se dará a conocer el resultado de la consulta y al aspirante ganador con el mejor desempeño.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La coalición nació oficialmente el 22 de diciembre de 2020. A través de una conferencia de prensa virtual, los tres partidos recibieron el respaldo de distintos presidentes de organizaciones de la sociedad civil y política, entre ellos, el empresario Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Rumbo a las elecciones 2024, la alianza buscará la presidencia tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).