¿Por qué algunos delfines han estado muriendo en la costa de Nueva Jersey?

Una manada de al menos ocho delfines ha muerto en aguas de una playa de Nueva Jersey. Sus cuerpos fueron trasladados a un laboratorio estatal para realizarles necropsias que podrían ayudar a explicar por qué llegaron hasta la orilla, según reporta un grupo de rescate de animales marinos.

El incidente fue denunciado por el Centro de Varamientos de Mamíferos Marinos, un grupo sin fines de lucro con sede en Brigantine, Nueva Jersey, que principalmente se dedica al rescate y rehabilitación de delfines, ballenas y especies afines, que han quedado varadas.

Los animales acuáticos, llamados delfines comunes, vararon en Sea Isle City, a unos 50 kilómetros al sur de Atlantic City, sin embargo no está claro el por qué, señaló el Centro de Varamientos de Mamíferos Marinos. Los restos de los ocho delfines fueron trasladados al laboratorio para realizarles las respectivas necropsias.

Mueren dos delfines que enfermaron por cuasa aún desconocida

Moby Solangi, director del Instituto de Estudios de Mamíferos Marinos de Gulfport en Mississippi, ha señalado que era probable que los animales estuvieran muy enfermos, pero que no se sabría el motivo concreto hasta que se les realizara el respectivo examen.

El Instituto de Estudios de Mamíferos Marinos de Gulfport, agrega que: "En este caso, el motivo lo dirá un examen, pero la salud de los delfines es un indicador de la salud de los océanos, y los humanos hemos estado utilizando el océano como vertedero".

Cabe señalar que las muertes de los delfines se producen a tan solo una semana después de que el grupo informara sobre que otros dos delfines murieron tras quedar varados en un banco de arena de la bahía de Sande Hook en Nueva Jersey, a unos 80 kilómetros al sur de Nueva York.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, el Instituto de Estudios de Mamíferos Marinos de Gulfport, ha señalado que dos de los delfines habían muerto inicialmente y a los otros seis se les aplicó la eutanasia "para evitar más sufrimiento". Un portavoz de la organización sin fines de lucro no estuvo disponible para efectuar comentarios.

Actualmente, los delfines no se consideran en peligro de extinción.