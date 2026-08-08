tva (1).png

¿Qué pasa en la Línea B? Esperas de hasta 20 MINUTOS para avanzar

Avance del Metro CDMX para este sábado 8 de agosto, primer fin de semana del mes. Retraso o cierre de estaciones en vivo para que no llegues tarde.

Metro CDMX avance
|Metro CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez

Que los retrasos del Metro CDMX no se interpongan en tus actividades, consulta aquí el avance y cierre de estaciones para este 8 de agosto 2026.

"¿Ahoraqué pasó en la Línea 3?": Reportan esperas de hasta 10 minutos para avanzar

Esperas de hasta 20 minutos en el Metro

Usuarios reportan esperas de hasta 20 minutos para avanzar en la Línea B, por su parte el Metro CDMX informó que trabajan para agilizar la circulación.

Marcha lenta en el Metro: Reportan fallas y severas demoras en la Línea 3

Caos y severos retrasos en el Metro de la Ciudad de México. Usuarios de la Línea 3 expresan su molestia ante el frenado del servicio, reportando esperas de hasta 10 minutos por estación sin que se hayan aclarado los motivos del desplome en la frecuencia de paso de los trenes.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX

Notas