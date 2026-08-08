¿Qué pasa en la Línea B? Esperas de hasta 20 MINUTOS para avanzar
Avance del Metro CDMX para este sábado 8 de agosto, primer fin de semana del mes. Retraso o cierre de estaciones en vivo para que no llegues tarde.
Que los retrasos del Metro CDMX no se interpongan en tus actividades, consulta aquí el avance y cierre de estaciones para este 8 de agosto 2026.
"¿Ahoraqué pasó en la Línea 3?": Reportan esperas de hasta 10 minutos para avanzar
Esperas de hasta 20 minutos en el Metro
Usuarios reportan esperas de hasta 20 minutos para avanzar en la Línea B, por su parte el Metro CDMX informó que trabajan para agilizar la circulación.
@SEMOVI_GobOax @MetroCDMX @ClaraBrugadaM que pasa en línea B lleva 20 minutos parado el metro en estación deportivo Oceanía, creo que viene intoxicado el conductor ya que abre y cierra las puertas— Mauricio Rock (@morbo316) August 8, 2026
Marcha lenta en el Metro: Reportan fallas y severas demoras en la Línea 3
Caos y severos retrasos en el Metro de la Ciudad de México. Usuarios de la Línea 3 expresan su molestia ante el frenado del servicio, reportando esperas de hasta 10 minutos por estación sin que se hayan aclarado los motivos del desplome en la frecuencia de paso de los trenes.
Y ahora cuál el pretexto para tener detenida la línea 3 diez minutos por estación está lloviendo, se metió un perro a las vías o ya se retiraron un tren para revisión póngase a trabajar igual que durante el mundial— Loko Muñoz (@dmhloco22) August 8, 2026