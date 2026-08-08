¿Qué pasa en la Línea B? Esperas de hasta 20 MINUTOS para avanzar

Caos y severos retrasos en el Metro de la Ciudad de México. Usuarios de la Línea 3 expresan su molestia ante el frenado del servicio, reportando esperas de hasta 10 minutos por estación sin que se hayan aclarado los motivos del desplome en la frecuencia de paso de los trenes.

Y ahora cuál el pretexto para tener detenida la línea 3 diez minutos por estación está lloviendo, se metió un perro a las vías o ya se retiraron un tren para revisión póngase a trabajar igual que durante el mundial — Loko Muñoz (@dmhloco22) August 8, 2026