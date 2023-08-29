Estos son los cargos que se elegirán en Estado de México en elecciones 2024

Rumbo a las elecciones 2024, donde se elegirán miles de cargos políticos, además de la presidencia de la República Mexicana, es importante saber por qué se votará en el Estado de México el próximo 2 de junio.

¿Qué se elegirá en el Estado de México en elecciones 2024?

El próximo año, en el Estado de México, se realizarán cinco elecciones:



Presidencia de la República Mexicana tras la salida de López Obrador.

3 senadurías, dos por mayoría relativa y una primera minoría.

40 diputaciones de Mayoría Relativa y 75 diputaciones locales.

125 ayuntamientos

136 sindicaturas.

966 regidurías.

🔎¿Sabías que el próximo año en el Estado de México se realizarán 5 elecciones? Conoce los diferentes cargos a elegir en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 en el Estado de México 🗳 pic.twitter.com/ElLKcLLkt2 — INE Estado de México (@INEedomex) August 28, 2023

¿Qué se votará en elecciones 2024, además de la presidencia?

Los comicios del próximo año serán los más grandes de la historia, pues es la primera vez que se tendrán elecciones en las 32 entidades federativas:



Presidencia de la República tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

128 senadurías.

500 diputaciones.

8 gubernaturas.

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Mil 98 Diputaciones locales.

18 mil 527 cargos municipales, auxiliares y concejalías CDMX.

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2024?

Las elecciones 2024 en el Edomex serán el mismo día que en todo el país, es decir, el domingo 2 de junio. Cabe recordar que los mexiquenses votaron por la gobernadora Delfina Gómez de Morena, el pasado domingo 4 de junio.

¿Cuándo comenzará el proceso electoral para las elecciones 2024?

En el marco de la firma del convenio para la coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Talleres Gráficos de México, la consejera electoral e integrante de la Comisión de Organización Electoral del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan, fijó la fecha de inicio del proceso electoral de las elecciones 2024 al próximo 7 de septiembre.

El órgano electoral prevé un monto total de 23 mil 757 millones de pesos para realizar los próximos comicios, los cuales serán los más grandes de la historia de México, además de que será la primera ocasión en la que se lleven a cabo elecciones en los 32 estados.

Además, se estima la impresión de 312 millones de boletas para las elecciones de la presidencia, senado de la República y Cámara de Diputados.

