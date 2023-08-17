¿Cómo eran las elecciones en México antes de que existiera el INE?

Rumbo a las elecciones 2024, las cuales, según el Instituto Nacional Electoral (INE) serán las más grandes de la historia del país, es importante conocer el trayecto del órgano para poder organizar los comicios.

¿Cómo fueron las primeras elecciones en México?

Las primeras elecciones en México se realizaron el 10 de octubre de 1824; sin embargo, se considera que los comicios del 15 de octubre de 1911 constituyeron el primer ejercicio democrático de la República Mexicana por su importancia a nivel político-electoral. Donde resultó vencedor el coahuilense Francisco I. Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente.

Cabe destacar que en el país, la formación de los partidos políticos surgió a finales del siglo XIX, por lo que antes de esto, las candidaturas a cargos de elección eran independientes.

#UnDiaComoHoy de 1911 se realizan elecciones extraordinarias secundarias en todo el país, resultando electos, con el 99.27% de los votos, el Coahuilense Francisco I. Madero como Presidente y José María Pino Suárez, como Vicepresidente. pic.twitter.com/59duE8jDWJ — Museo Presidentes (@MuseoPresidente) October 15, 2022

Después de tres décadas de bloqueo democrático, tras la dictadura de Porfirio Díaz, los ciudadanos ejercían nuevamente el derecho a elegir a sus gobernantes. De acuerdo con documentos del gobierno, en la jornada electoral de la Ciudad de México no se registraron incidentes y "fue notorio el orden y la limpieza en el proceso".

Alrededor de las 18:00 horas, llegó a su fin la jornada. Luego del conteo de votos, se estimó en 18 mil 826 el número de votantes que acudieron al llamado de elección, el 69.73% del padrón registrado.

#UnDíaComoHoy, pero de 1911, se celebraron las primeras elecciones democráticas en #México después de poco más de treinta años de dominio porfirista. El vencedor fue Francisco I. Madero, quien rindió protesta el 6 de noviembre del mismo año. pic.twitter.com/fDUOegO8Vq — Gobernación (@SEGOB_mx) October 15, 2022

¿Cómo se votaba en México en el siglo XIX?

De acuerdo con un documento del INE, el primer gran cambio en materia electoral fue el fin del sistema de elecciones indirectas que había prevalecido durante todo el siglo XIX.

"El ciudadano acudía a las urnas y emitía su voto, pero no por un candidato para presidente, diputado, senador o magistrado, sino a favor de un elector quien, en su representación y en la de un determinado número de habitantes, asistía a una junta o colegio electoral en donde, ahí sí, se votaba por los gobernantes", se puede leer.

La revolución terminó con ese método y en 1912, con Madero como presidente, se permitió por primera vez, para elecciones federales, el voto directo para elegir a diputados y senadores; sin embargo, las presidenciales y magistrados de la Suprema Corte se mantuvieron bajo el régimen indirecto.

Posteriormente, en 1917 vino otro cambio en materia electoral, que fue el del respecto al carácter secreto del voto.

Cambios en las elecciones tras la creación el INE

Hasta antes de la creación del ahora INE, los comicios en el país se efectuaban a través de la Comisión Federal Electoral, pero una de sus polémicas más fuertes fue la caída del sistema en las elecciones de 1988.

Fue en 1990 cuando, a partir de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales.

En 1993, el Poder Legislativo le otorgó al entonces IFE las siguientes atribuciones:



Declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores

Expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos

Establecer topes a los gastos de campaña

Finalmente, el IFE cambió al INE en 2014 a causa de una reforma político-electoral con el propósito de convertirse en una autoridad de carácter nacional.