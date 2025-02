¿Qué son los ‘objetivos SMART’? Así puedes cumplir con tus metas financieras

¡Cumple con tus metas financieras! “Ahorrar dinero”, “reducir mis deudas” y “tener un guardadito”, son algunos de los objetivos que millones de mexicanos se plantean todos los días, y aunque parezca difícil, existen algunas técnicas podrían ayudarte a cumplir con estos propósitos, pero ¿qué son los ‘Objetivos SMART’? Te contamos cómo funcionan.

¿Qué son y cómo funcionan los ‘Objetivos SMART’?

El concepto de ‘objetivos SMART’ fue introducido por primera vez en 1981 por George T. Doran, en su artículo “There´s a S.M.A.R.T. Way to Write Managementps Goals and Objectives”, en el que se explica que las metas financieras deben ser clarar y cumplir con 5 criterios fundamentales, representados por el acrónimo SMART.



S (specific). Específica una meta, plantea la cantidad que quieras ahorrar en un periodo de tiempo determinado.

(specific). Específica una meta, plantea la cantidad que quieras ahorrar en un periodo de tiempo determinado. M (measurable). Tu meta debe ser medible, esto te permitirá saber si estás alcanzando tu objetivo o necesitas algunos ajustes.

(measurable). Tu meta debe ser medible, esto te permitirá saber si estás alcanzando tu objetivo o necesitas algunos ajustes. A (achievable). Deber ser alcanzable y realista; considera tu situación económica actual.

(achievable). Deber ser alcanzable y realista; considera tu situación económica actual. R (relevant). Relevante. Debe ser importante para ti, alineándose con tus objetivos a futuro.

(relevant). Relevante. Debe ser importante para ti, alineándose con tus objetivos a futuro. T (time based). La meta debe cumplirse en cierto periodo de tiempo, esto permitirá ir midiendo tu progreso poco a poco.

¿Quieres saber cómo se visualiza tu futuro financiero? Responde el cuestionario y empieza a construir un futuro brillante hoy. 👉 https://t.co/rmFZRGOo1S pic.twitter.com/2D2o3glPd8 — CONDUSEF (@CondusefMX) February 19, 2025

¿Cómo alcanzar mis metas financieras con los ‘Objetivos SMART’?

¡Toma nota! La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) comparte algunas recomendaciones para las personas que quieran comenzar con los ‘objetivos SMART'.