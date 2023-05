¡No va Peso Pluma! Él es Beto Vega, quien entonará el himno en la pelea de Canelo Álvarez

La ciudad de Guadalajara está lista para recibir al boxeador mexicano más laureado del momento, pues este sábado 6 de mayo, el Estadio Akron acogerá el combate entre Canelo Álvarez y John Ryder, y a pesar de los rumores que giraron en torno a Peso Pluma y su participación en el Himno Nacional de México, finalmente se anunció que será Beto Vega quien entone el lábaro patrio este fin de semana.

Así lo confirmó el propio Saúl Álvarez durante la conferencia de prensa previa de este miércoles 3 de mayo, pues ante la expectativa por ver a “la Doble P” en la ceremonia previa, el tapatío negó su presencia y dio a entender que no aparecerá en ningún momento, pues el show de camino al ring estará enfocado en música de Jalisco y alrededor de su figura.

El que va a hacerme el honor de entonar el Himno Nacional va a ser Beto Vega y lo demás es una sorpresa. Obviamente va a estar enfocado en Jalisco y en Canelo Canelo Álvarez

¿Quién cantará el himno nacional en la pelea Canelo vs. Ryder?

Como lo mencionó Saúl Álvarez, el encargado de cantar el himno nacional mexicano en su pelea de Guadalajara será Beto Vega, cantante de música regional mexicana y con quien comparte una amistad. Es sobrino de Sergio Vega, también conocido como “El Shaka” y este sábado tendrá una noche mágica cuando se ponga al centro del ring para entonar el himno.

¿Quién es Beto Vega y qué canciones tiene?

Beto Vega es originario de Ciudad Obregón, en Sonora y tiene 26 años cumplidos. Desde pequeño ha estado vinculado con la música regional mexicana y bajo la influencia de su tío y hermanos, ha podido desarrollar ocho álbumes disponibles en plataformas digitales, con las siguientes canciones como las más escuchadas: Me Dicen Nini, Perdón, El Señorón y De La Noria para el Mundo.

Tiene colaboraciones con figuras como Luis R Conriquez, Markitos Toys y Geovanny Ayala, entre otros; sin embargo, todavía luce alejado de los principales lugares en los ránkings del regional mexicano.

La relación más mediática de Beto Vega es, justamente, con Saúl Álvarez, con quien comparte múltiples en redes sociales, donde se les ha visto compartir espacios en fiestas, reuniones y abrazados, por lo que su amistad es estrecha, algo que se comprueba en el corrido “A puño limpio”, corrido compuesto a favor del Canelo.

¿Por qué Peso Pluma no cantará el himno nacional en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. John Ryder?

Tras confirmar que será Beto Vega el intérprete del himno de México en la pelea de Canelo vs. Ryder, un sector de aficionados de Peso Pluma se cuestionaron por qué no traer al “artista del momento”. La organización de Saúl no especificó cuáles fueron las razones, pero pusieron énfasis en que preparan un espectáculo previo muy regional de Jalisco.