Alerta meteorológica: Advierten por lluvias intensas, granizadas y una severa ola de calor en el país

¡Prepárate para una jornada de contrastes climáticos! Mientras una parte del país enfrentará los efectos de fuertes tormentas, otra continuará bajo una severa ola de calor. El pronóstico del tiempo para México indica que el monzón mexicano, una onda tropical y otros sistemas mantendrán en alerta a la población desde el norte hasta el sureste.

Lluvias, granizo y tormentas: ¿Qué fenómenos las ocasionan?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que la combinación de, al menos, cuatro sistemas activos generará un temporal significativo en gran parte del territorio. El principal protagonista es el monzón mexicano, que se mantiene sobre el noroeste del país, aportando una gran cantidad de humedad. A este se suman:



Canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y Mesa Central.

sobre la Mesa del Norte y Mesa Central. Una circulación ciclónica en altura que aumenta la inestabilidad.

que aumenta la inestabilidad. La onda tropical número 24, que recorrerá el sureste mexicano.

Esta “tormenta perfecta” de fenómenos creará las condiciones ideales para lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del norte, occidente, centro, sur y sureste del país. Por otro lado, se prevé que la onda tropical 23 se aleje del territorio nacional al final del día.

Zonas de riesgo: Lluvias puntuales intensas en 4 estados

Aunque las lluvias serán generalizadas, las autoridades advierten sobre precipitaciones puntuales intensas, que podrían causar inundaciones y deslaves, principalmente en regiones de:



Tamaulipas (suroeste)

(suroeste) Nayarit

Jalisco (norte y occidente)

(norte y occidente) Chiapas (sureste)

Se exhorta a la población de estas zonas a mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil.

La otra cara: Ola de calor extremo en el norte del país

Mientras la lluvia domina una parte de México, la ola de calor no da tregua en el norte. El ambiente caluroso a muy caluroso persistirá en el litoral del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán. Las temperaturas más extremas se registrarán en:



Baja California (noreste), donde el termómetro podría superar los 45 °C .

(noreste), donde el termómetro podría superar los . Sonora (noroeste y oeste), también con pronóstico superior a los 45 °C.

Asimismo, la onda de calor continuará afectando de manera particular a Baja California Sur, por lo que es crucial tomar medidas para evitar el golpe de calor, como mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en horas pico y usar ropa ligera.