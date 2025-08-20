Policías del municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex) detuvieron a un hombre acusado del asalto contra una mujer, pero cuando fue presentado ante el Ministerio Público, descubrieron que era buscado por homicidio y extorsión.

Los oficiales lograron la detención del presunto delincuente cuando se encontraban en un operativo de recuperación de vehículos en Avenida Gasoducto, de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

Víctima de asalto en Ecatepec señala a hombre y lo detienen

Una joven de 24 años pidió auxilio a los policías, a quienes comentó que un sujeto la había amagado con un arma de fuego para despojarla de dinero en efectivo. Tras señalar al probable implicado, los oficiales lo persiguieron y, con apoyo de vecinos, lo detuvieron.

Fue en la calle Ejido donde el presunto asaltante fue detenido e identificado como Irving Iván “N” de 30 años de edad, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público, pero las autoridades descubrieron que este sujeto era buscado por otros delitos.

“Una joven de 24 años nos pidió auxilio señalando a un sujeto que la había amagado con un arma de fuego para despojarla de dinero en efectivo. De inmediato iniciamos persecución a pie tierra y, con apoyo ciudadano, logramos detener en calle Ejido a Irving Iván “N” de 30 años”, informaron las autoridades.

Hombre detenido tras asalto en Ecatepec traía brazalete electrónico

Cuando los agentes le realizaron una inspección le aseguramos un billete de 500 pesos y una pistola tipo escuadra calibre 9 mm con cargador y diez cartuchos útiles, por lo que fue trasladado a la agencia del Ministerio Público.

No obstante, las autoridades se percataron que el detenido portaba un brazalete electrónico por un proceso en libertad por robo de vehículo, pero aunado a ello, se supo que contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio y extorsión, así como un mandamiento judicial con búsqueda y localización por robo de vehículo.

