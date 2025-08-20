Vinculan a ‘Lord Pádel’ y su familia por agresión en Edomex; esposa e hijo se quedan en prisión

Este martes 19 de agosto, se vinculó a proceso a Alejandro Germán “N”, conocido como “Lord Pádel”, a su esposa Karla Alejandra “N”, a su hijo Germán “N” y a su socio Othón “N”, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tras la golpiza contra un instructor de pádel en un club de Atizapán de Zaragoza.

Sin embargo, únicamente la esposa y el hijo de “Lord Pádel” quedaron detenidos, ya que Alejandro Germán promovió un amparo que le permitió, tanto a él como a su socio, no presentarse a la audiencia y enfrentar su proceso en libertad, mientras continúa la investigación complementaria en contra de su familia.