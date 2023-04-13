Arrestan a miembro de la Guardia Nacional Aérea por filtrar documentos clasificados del Pentágono

Autoridades de Estados Unidos arrestaron a un hombre identificado como Jack Teixeira, de 21 años de edad, como sospechoso de filtrar en Internet varios documentos clasificados del Pentágono.

De acuerdo con The New York Times, Jack Teixeira era miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, y fue identificado como el líder del grupo del chat en línea donde se publicaron los documentos. En tanto, el fiscal general Merrick Garland indicó que la detención se realizó sin incidentes.

Antes de darse a conocer la detención, Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, ofreció una conferencia de prensa en donde explicó que había una investigación en curso por parte del Departamento de Justicia, por lo que estaban limitados a dar información a los medios de comunicación.

Ryder calificó como “un actor criminal deliberado, una violación de esas pautas” la filtración de documentos clasificados en redes sociales.

¿Quién es el sospechoso de filtrar los documentos clasificados del Pentágono?

El periódico estadounidense The Washington Post informó que se trataba de un hombre que trabajaba en una base militar. Información que las autoridades corroboraron más tarde al indicar que se trataba de un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts.

De acuerdo con el diario, Jack Teixeira es un joven de 21 años al que describieron como solitario, que pertenecía una sala de chat en Discord, una plataforma para amantes de videojuegos, misma donde se filtraron los documentos clasificados del Pentágono.

¿Qué había en los documentos clasificados del Pentágono?

En los documentos clasificados que se filtraron se dice que Washington espía no solo a sus enemigos sino también a sus socios y aliados.

Los documentos revelan que entre los espiados está el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky y trascendió que al enterarse de esto, no le causó extrañeza, sin embargo sí causó indignación entre algunos de sus colaboradores.

Según los funcionarios, Estados Unidos ya está en contacto con sus socios para aclarar el asunto que ya ha generado reclamos en el terreno diplomático.