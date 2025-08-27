De los golpes a lo legal; así reacciona Morena ante el enfrentamiento entre Alito Moreno y Noroña

El clima político escaló a niveles judiciales luego de las agresiones sufridas por Emiliano González, colaborador de Gerardo Fernández Noroña, en una acalorada sesión de la Comisión Permanente. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la mesa directiva del Senado anunciaron que acompañarán jurídicamente a González en la presentación de denuncias por lesiones y daños a la propiedad.

Los hechos se habrían derivado tras un altercado en el que, según Morena, participaron directamente los legisladores priistas Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, Pablo Angulo y Carlos Gutiérrez Mancilla, quienes presuntamente agredieron al colaborador de Fernández Noroña durante la discusión parlamentaria.

El partido adelantó que estas denuncias no se quedarán únicamente en el ámbito penal, sino que también buscarán consecuencias políticas inmediatas.

Solicitud de desafuero contra tres legisladores

Morena confirmó que solicitará el desafuero de los legisladores Alejandro Moreno, Pablo Angulo y Carlos Gutiérrez Mancilla, señalados como responsables directos de las agresiones.

De acuerdo con el diputado Leonel Godoy, la petición no solo responde a la defensa de un colaborador legislativo, sino a la necesidad de sentar un precedente dentro del Congreso. “Debe haber una decisión política ejemplar para que esto no vuelva a ocurrir en el Congreso de la Unión”, expresó.

La solicitud de desafuero será presentada en los próximos días y podría abrir un nuevo capítulo de confrontación entre Morena y la oposición, particularmente con el PRI.

Protección para Noroña y su equipo

Además de las denuncias y la solicitud de desafuero, Morena informó que pedirá a la Secretaría de Gobernación (Segob) que otorgue protección personal tanto a Fernández Noroña como a su colaborador Emiliano González. Esto ante el temor de que nuevas agresiones físicas o verbales se repitan en futuras sesiones.

El episodio ha vuelto a colocar a la política mexicana en el centro de la polémica, mostrando un escenario legislativo cada vez más marcado por los enfrentamientos físicos, las acusaciones de traición a la patria y las disputas en torno al crimen organizado.