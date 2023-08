Matías Fernández Burzaco, el periodista y rapero que vive con fibromatosis hialina juvenil

Matías Fernández Burzaco es un escritor, rapero y periodista que vive con fibromatosis hialina juvenil, una extraña enfermedad que solo ha sido diagnosticada en al menos 60 personas alrededor del mundo. Pese a las adversidades, para el joven de 25 años, rendirse nunca ha sido una opción.

La historia de Matías Fernández Burzaco comienza desde muy pequeño, a los 4 u 8 meses, según relata su madre, Gabriela, cuando le salió una bola de piel en el pecho. Sus padres lo llevaron al Hospital Garrahan, ubicado en la capital de Argentina. En aquel entonces, ningún médico sabía qué era aquel bulto, hasta que después de muchos estudios por fin fue diagnosticado.

¿Qué es la fibromatosis hialina juvenil?

De acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría, la fibromatosis hialina juvenil es una patología genética y autosómica recesiva en la que el organismo produce colágeno en exceso formando protuberancias benignas que altera la fisionomía de los pacientes y restringen su movilidad.

Se trata de una extraña enfermedad sin cura que afecta a las articulaciones e impide a la persona una movilidad plena; sin embargo, a Matías Fernández Burzaco nada lo ha detenido de subirse a un escenario y prepararse un concierto de rap ante más de 800 personas.

Matías Fernández pasó de una vida de hospitales a los escenarios

Si bien, la vida de ‘Tito’, como lo llaman sus amigos, no ha sido fácil, ya que sus piernas miden lo mismo desde que nació, se desplaza en silla de ruedas y no llega a tocarse los pies o la cara, el joven ya ha publicado dos libros, alcanzado el éxito como escritor.

Debido a su diagnóstico Matías pasó mucho tiempo en hospitales, donde comenzó a convivir con otros jóvenes que, de igual forma, lo motivaron a seguir adelante, tanto que pronto se unió a un grupo de periodismo deportivo, lugar donde uno de sus maestros lo motivó a escribir de sí mismo, sin imaginar el éxito que sus escritos autobiográficos podrían impactar en la gente.

Fue así como el joven de 25 años consiguió publicar una colección de relatos titulada ‘Los despiertos’ y su autobiografía llamada ‘Formas propias: Diario de un cuerpo en guerra’, que más tarde dio vida a un documental producido por la BBC.

Los pasatiempos de Fernández Burzaco no terminan ahí, pues también gusta de jugar FIFA y quería ser futbolista, pero hoy en día ya no se siente tan atraído por el deporte, su nueva pasión es la música, en particular, el rap.

‘El rap como forma de expresión': Así fue como Tito reunió sus primeras 30 mil reproducciones

De la pasión por la música surgió su primer sencillo titulado ‘¿Quién es ese niño?’, tema en el que hace referencia a su condición y del que grabó un video musical en plena pandemia Covid-19.

Hoy en día el video acumula más de 60 mil vistas, aunque dado a su éxito, Matías ha indicado que no busca ser un ejemplo de vida ni de superación, al contrario, aclara que su música e historia de vida la ha dado a conocer porque ya no quiere ser tratado con miradas de rechazo, sino como alguien que sabe vivir ‘con flow’ sin que su condición sea un impedimento.