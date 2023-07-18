Williams Tapón, joven que se suicidó tras patear en la cabeza a un árbitro

Williams Tapón, un joven de 24 años, se suicidó para no ir a la cárcel, luego de una denuncia en su contra por haber pateado en la cabeza a un árbitro durante un partido de futbol amateur en Argentina.

El cuerpo de Tapón fue hallado en las vías del ferrocarril, cerca de su casa, con un tiro en la cabeza; las investigaciones determinaron que se trató de un suicidio. Además el jugador dejó un último mensaje a su familia que decía “hasta acá llegué”.

En un audio enviado a su esposa le pedía que “cuida de nuestros hijos, yo prefiero que sufran todos de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel”, fueron las últimas palabras del joven.

Williams Tapón era un albañil de 24 años de edad, padre de dos niños, uno de 2 años y otro de apenas siete meses. A Tapón le gustaba el futbol y en sus tiempos libres jugaba en un torneo amateur, donde era el capitán del equipo.

Sin embargo, su vida cambió durante una disputa en medio de un partido, en el que golpeó a un árbitro, provocando una ola de odio en su contra y una denuncia por la agresión, lo que lo llevó a quitarse la vida.

Williams Tapón patea en la cabeza a un árbitro

En redes sociales se volvió viral el video del momento en que Williams Tapón pateó en la cabeza al árbitro del partido, desmayándolo. Tras la acción decenas de internautas condenaron la acción.

En las imágenes se aprecia que el juez del encuentro sacó una tarjeta roja para uno de los jugadores, quien molesto lo empujó. En seguida apareció Tapón dándole puñetazos en la cara al árbitro hasta que lo tiró al piso, una vez en el suelo, el joven lo pateó en la nunca, provocando que se desmayara.

Tras la difusión de las imágenes y la ola de malos comentarios en su contra, el jugador amateur se presentó en un programa de televisión para disculparse públicamente y contar su versión de los hechos.

No obstante, el árbitro decidió presentar una denuncia en contra de Williams Tapón por la agresión bajo el cargo de presunta “tentativa de homicidio”.

