El hombre que hace tres meses iba a matar a Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, y José Muñoz, coordinador de asesores en el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), fue identificado por las autoridades.

Aunque el asesinato de los colaboradores de la Jefa de Gobierno ocurrió el 20 de mayo de 2025, se descubrió, por las investigaciones, que el crimen iba a ejecutarse días antes y el sicario era un individuo, el cual fue detenido en la madrugada de ayer junto con otras 12 personas.

Una mañana trágica en #CDMX 🚨



Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, asesor de la jefa de Gobierno, fueron asesinados a balazos en Calzada de Tlalpan. @isidrocorro con la información en #HechosMeridiano. pic.twitter.com/4nqMDbnHKw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 20, 2025

¿Quién es el sicario que iba a matar a Ximena Guzmán y José Muñoz?

Las autoridades capitalinas identifican a Francisco “N”, alias “El Paco”, uno de 13 de detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, como la persona que era la encargada de ejecutarlos.

El hombre pretendía matarlos el 14 de mayo de 2025, pero no concretó su plan debido a que José Muñoz no llegó ese día al punto donde iba a verse con Ximena Guzmán, por ello los atacaron seis días después, pero en esa fecha su participación ya no fue como tirador.

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de colaboradores de Clara Brugada?

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados cuando ella estaba en un automóvil sobre Calzada de Tlalpan, con dirección al Centro Histórico de la CDMX. El ataque quedó grabado cuando un sujeto disparó contra los funcionarios a la altura de la calle Napoléon, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez.

Luego de cateos simultáneos en 11 puntos, entre la CDMX y el Estado de México, fueron detenidas 13 personas, entre ellas, Francisco “N”, alias “El Paco”. Todos los presuntos implicados son:detenidas 13 personas presuntamente implicadas en el caso

Javier “N” Arlette “N” Jesús “N” Nery “N” Joshua “N” Abraham “N” Francisco “N” Norma “N” Eduardo “N” Fanny “N” David “N” Arturo “N” Sandra “N”

De acuerdo con Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, “entre ellos se detuvo a Jesús “N” y Arlette “N”, de quienes ya contábamos con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa; y a Nery “N”, por probable asociación delictuosa”.

“Dichas órdenes de aprehensión fueron autorizadas a la Fiscalía de la Ciudad de México, al justificar ante un juez su participación en la coordinación logística del homicidio, tanto en el seguimiento del día de los hechos, así como de días previos. Asimismo, se detuvo a tres personas más por las cuales ya había una investigación abierta por el homicidio y asociación delictuosa, Abraham “N”, Jesús Francisco “N” y Francisco “N””, expuso.

Personas investigadas por el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz.|SSPC

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron seguidos días antes de ser asesinados

La fiscal, en conferencia de prensa conjunta con Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPC), informó detalles sobre el avance de la investigación, la cual estaba bajo sigilo.

La fiscal capitalina detalló que el crimen se pretendía llevar a cabo el 14 de mayo pasado, y Ximena Guzmán y José Muñoz fueron seguidos antes para conocer sus movimientos, horarios y rutas en las que se desplazaban.

“Hay un alto grado de probabilidad de que el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó debido a que ese día Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz, como usualmente lo hacía a las afueras del Metro Xola.

“Ese día, se identificaron los cinco vehículos con recorridos similares a los del 20 de mayo. Asimismo, se observa a un sujeto realizando vigilancias en el lugar donde se cometió el delito, quien era una persona distinta a la que ejecutó los disparos el 20 de mayo, pero tenía una vestimenta de construcción y el modo de operación era similar”, informó la fiscal.