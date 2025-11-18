La frontera de Dajabón, en la zona norte de República Dominicana, refleja una realidad compleja y dolorosa que trasciende las delimitaciones geográficas. Mientras en un lado del río, los dominicanos mantienen el orden, comercio y un crecimiento económico estable, en el otro, Haití vive sumido en el abandono, la inseguridad y la desesperación.

La relación entre ambos países no solo se define por su cercanía física, sino también por las desigualdades que enfrentan sus poblaciones, en particular la crisis haitiana que se intensifica con cada día que pasa.

El corazón de la frontera: El mercado binacional de Dajabón y la paradoja del comercio con donaciones internacionales

El mercado de Dajabón es conocido como el corazón de la frontera, donde haitianos y dominicanos conviven, comercian y sobreviven. Sin embargo, en medio de esta convivencia surge una contradicción: las donaciones internacionales destinadas a Haití para aliviar su crisis ahora parecen convertirse en uno de sus principales bienes de comercio.

Haití en manos de la violencia: Pandillas toman el control y provocan la huida masiva

La crisis política y social que estalló en Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 dejó al país fragmentado, con las pandillas tomando control y más de un millón de haitianos huyendo en busca de seguridad. La migración ya no es una opción, sino una necesidad para poder sobrevivir.

Una herida abierta: La travesía a la frontera llena de peligros y abusos

Desde la toma de poder por las pandillas y la ocupación de puertos y territorios, Haití dejó de ser una nación unificada y comenzó a convertirse en un territorio gobernado por el miedo y la violencia.

La migración masiva, ya sea cruzando en bote, a pie o en moto, se ha convertido en el único camino para sobrevivir. La travesía hacia la frontera dominicana está llena de peligros, discriminación y abusos, incluso al momento del parto, donde haitianos y haitianas enfrentan deportaciones peligrosas y humillantes.

Esto es lo que viven los ciudadanos haitianos en el documental A 4 mil kilómetros de casa. Una producción de Fuerza Informativa Azteca (FIA).