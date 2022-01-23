Rams vence a Tampa Bay en el que pudo ser el último juego de Tom Brady

Los Bucaneros de Tampa Bay, perdieron este domingo 30-27 contra los Carneros de Los Ángeles Rams en el partido por el pase a la Final de la NFC, en el que pudo haber sido el último juego de Tom Brady.

Al inicio del partido, los Rams comenzaron ganando y dominaron la primera mitad a pesar de que los Tampa Bay Buccaneers, con Tom Brady a la cabeza, eran los actuales campeones.

Los Carneros llegaron a tener ventaja de 27-3; sin embargo, un partido plagado de errores le dio la oportunidad a los Bucaneros de poder regresar en el marcador. Balones sueltos y errores en equipos especiales, permitieron que los de Bruce Arians no se dieran por muertos.

Cerca del final del encuentro, los Rams le dieron la oportunidad a Tampa Bay de empatar el partido luego de que el corredor Cam Akers no pudiera sujetar bien el ovoide y lo terminara perdiendo dentro de su territorio. Este balón suelto derivó en un touchdown de Leonard Fournette y el encuentro se empató con un punto extra.

Sin embargo, Matthew Stafford y Cooper Kupp realizaron la jugada grande en la siguiente serie ofensiva y con cuatro segundos en el reloj, Matt Gay, pateador de Los Ángeles Rams, obtuvo el boleto al NFC Championship y eliminó con un gol de campo a Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers.

¡Los @RamsNFL consiguieron su boleto a la Final de la Conferencia de la NFC dejando afuera nada más y nada menos que al actual campeón de la NFL! 🔝🙌#NFLMX #RamsHouse pic.twitter.com/A0NUFT4sav — NFL México (@nflmx) January 23, 2022

¿Rams VS Tampa Bay fue el último juego de Tom Brady en la NFL?

Previo al juego de esta tarde entre 'Tampa Bay' y 'Rams', la noticia sobre un posible retiro de Tom Brady del fútbol americano profesional comenzó a tomar fuerza.

De acuerdo a periodistas especializados en la NFL, Tom Brady, de 44 años de edad, quien será agente libre al final de esta temporada, considerará en estos meses si continuará jugando o dirá adiós a las canchas.

En caso de colgar los botines, Tom Brady se habrá retirado con un palmarés sin precedentes: 7 títulos de Super Bowl (6 con Nueva Inglaterra y 1 con Tampa Bay), 5 premios al Jugador Más Valioso del Super Bowl y tres MVPs de temporada regular.

Además, Tom Brady tiene el récord de más yardas aéreas en la historia de la NFL y cientos de marcas más para quien es considerado por muchos como el mejor quarterback de todos los tiempos.

|Reuters

En otras noticias del deporte internacional, el 16 de enero, se dio a conocer que el tenista Novak Djokovic fue deportado, por lo que perdió el Abierto de Australia, y no fue hasta el 20 de enero, que losjueces revelaron los motivos para deportarlo.