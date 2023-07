¡Hasta las ratas se ahogaron con la lluvia! Se cae el cielo en Puebla

Una lluvia intensa cayó sobre la capital poblanala tarde de este jueves 06 de julio, fue en la 10 sur, entre la 13 y 19 oriente, donde 5 vehículos quedaron varados. La fuerza de la lluvia causó una inundación en este punto y las unidades ya no pudieron avanzar.

“Lo que pasa es que de por si esta calle siempre se ha inundado, cuando llueve más de 20 minutos fuerte, generalmente se inunda,” declaró Ema Soto, una de las afectadas.

Para los propietarios de estas unidades, la lluvia cayó rápidamente y en gran cantidad que en instantes se quedaron atrapados.

“Intenté arrancarlo, arrancó tantito, intenté salir pero se empezó a meter el agua ya no pude avanzar. Estuve más o menos como unos 5 o 10 minutos cuando ya empecé a ver que se notaba a meter el agua intenté prenderlo ya no prendía, fue demasiado rápido y con mucha fuerza abrí me pude salir de mi coche,” dijo José Paulino Rosas, afectado.

#AlMomento 🔴 Con grúa retiran los autos afectados por la inundación de esta tarde en la colonia El Ángel, en las inmediaciones del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec.



Vía: @Palmi_Ruiz pic.twitter.com/qliOi2b1No — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 7, 2023

Por las lluvias, autos afectados

Los carros afectados tuvieron que ser retirados con grúa.

“Bien estacionada pero estaba viendo para allá por lo menos no chocó con esa blanca y ese coche esos coches los movió el agua porque hace como remolino de qué baje de agua muy fuerte por el mismo cauce,” expresó Ema Soto, afectada.

Además, el agua también entró a viviendas y locales de la Colonia El Ángel. Los vecinos trataron de sacarla con escobas y cubetas. Algunas tapas de las coladeras se levantaron y hasta roedores se ahogaron, quedaron tendidos sobre el asfalto.

De acuerdo al ayuntamiento de Puebla, a través de su área de comunicación, no hubo daños mayores tras esta lluvia.

También en la Avenida Nacional a la altura de Mayorazgo un automóvil se quedó atrapado en la tormenta, un menor de edad gritaba por la ventana y pedía ayuda algunas personas que estaban en el lugar las ayudaron a salir.

Algo similar ocurrió en la Colonia 2 de abril. La lluvia ocasionó una inundación en el cruce de las calles 32 sur y la 11 oriente, muy cerca del Parque Ecológico y la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza.

Ahí, un taxi quedó prácticamente cubierto por el agua que no alcanzó a irse por las coladeras. Afortunadamente no hubo lesionados.