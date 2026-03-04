Hallazgo macabro en Baja California: Encuentran 30 cuerpos en 18 fosas clandestinas; más de diez familias recuperaron a sus seres queridos

La violencia en Baja California ha dejado una huella profunda y difícil de borrar. En la Colonia Miguel Alemán, en Mexicali, lo que comenzó como una inspección de rutina se ha convertido en uno de los puntos de hallazgo más grandes de la región. En un terreno que parece no tener fin, se han localizado 18 fosas clandestinas que ocultaban los restos de 30 personas.

30 historias rescatadas de fosas clandestinas

Las autoridades confirmaron que, tras las labores de excavación y el análisis de perfiles genéticos, se logró identificar positivamente a 17 de las víctimas. Gracias a que sus datos coincidieron con el banco de ADN, estos cuerpos ya fueron entregados a sus familias para que puedan tener un descanso digno. Sin embargo, la angustia continúa para otras 13 familias, pues sus restos aún no tienen una coincidencia en el sistema y permanecen bajo resguardo forense.

Terrenos revisados en Mexicali, Baja California, son de interés permanente

Desde principios de este año, cuando se reanudaron las jornadas de búsqueda, este predio se convirtió en el centro de atención de los colectivos.

La ubicación de la colonia Miguel Alemán es clave, ya que se encuentra en la zona fronteriza con San Luis Río Colorado, Sonora, un área donde la actividad delictiva ha convertido los terrenos baldíos en cementerios improvisados.

El incansable trabajo de los colectivos

Este logro no es casualidad; es el resultado del esfuerzo de varios colectivos de búsqueda que, con palas y picos, recorren el desierto día tras día. No se trata solo de encontrar huesos, sino de localizar "hallazgos positivos" que devuelvan la paz a quienes buscan a un hermano, un padre o un hijo.

Según los reportes oficiales, todos los perfiles recuperados en estas fosas corresponden a personas del sexo masculino.

Excavaciones continúan en la zona limítrofe con San Luis Río Colorado, Sonora.



En la colonia Miguel Alemán, en Mexicali, han sido localizados restos en 18 fosas clandestinas, con 30 hallazgos positivos; 17 personas ya fueron identificadas. Las búsquedas siguen.@Radiohen nos… pic.twitter.com/Dn1UQ8DEGl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

Excavaciones que no se detienen

A pesar de haber encontrado ya 18 fosas, las máquinas y los voluntarios no han parado. El objetivo es peinar toda la franja que conecta a Baja California con Sonora, pues los indicios sugieren que todavía podría haber más restos humanos y óseos ocultos bajo la arena.

El reto de la identificación genética

El proceso ahora entra en una etapa científica crucial. Mientras las 17 familias ya notificadas comienzan su duelo, los especialistas trabajan a contrarreloj para procesar los 13 perfiles restantes.

La identificación es un proceso lento que requiere de muestras biológicas de familiares que tengan reportes de desaparición, por lo que el llamado a acudir a la fiscalía para dejar pruebas de ADN sigue vigente.