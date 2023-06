Aumentan refugiados en Tijuana, más de 13 mil se han contabilizado

En Tijuana, Baja California va en aumento el número de refugiados a causa de la migración, esto, por la cercanía con la frontera de los Estados Unidos.

Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), señalaron que se continúan intensifican esfuerzos para ofrecer oportunidades a las personas refugiadas que se encuentran en la ciudad para que su estancia sea de manera legal y con ello, puedan conseguir empleo.

Señalaron que el proceso se vuelve aún más complicado para aquellas personas que son de Venezuela debido a que llegan a la ciudad fronteriza sin sus papeles.

Aumentan refugiados en Tijuana

En el marco del día mundial del refugiado, autoridades de migración señalaron que el número de personas refugiadas en México va en aumento, sobre todo, en Baja California, siendo así que la ciudad fronteriza de Tijuana se ha vuelto punto referencial para la migración, debido a su cercanía con la frontera. Asimismo, señalaron que las personas que llegan a la ciudad vienen huyendo de la violencia y algunas otras, de las condiciones climáticas.

“La migración ha cambiado, ahora es forzada, ya no es económica, ahora es de violencia y lo vemos claro, llegaron los ucranianos, los de Honduras, venezolanos, no son refugiados, pero es desplazamiento interno y se encuentran en el mismo grado de vulnerabilidad que un refugiado, la única diferencia es que no atraviesan una frontera internacional”, mencionó Enrique Lucero Vázquez, director de Atención al Migrante.

Son alrededor de 13 mil personas refugiadas las que se tienen contabilizadas en la ciudad de Tijuana, aunque expertos en migración prevén que estas cifras sean superiores derivado al contexto de movilidad en el que viven.

“Las estimaciones que tenemos es por la migración interna, en lugares como en Tijuana esta información no nos arroja muchos resultados porque históricamente tiene arribo de personas que buscan trabajo o intentan”, destacó Rafael Alonso, Coordinador de Estudios en Migración, del Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

Por su parte, autoridades del Instituto Nacional de Migración, señalaron que se continúan los esfuerzos para ofrecer oportunidades a las personas refugiadas que se encuentran en la ciudad para que su estancia sea de manera legal y con ello, puedan conseguir empleo.

Asimismo, señalaron que el proceso se vuelve aún más complicado para aquellas personas que son de Venezuela debido a que llegan a la ciudad fronteriza sin sus papeles, por lo que el proceso de refugiado puede tomar hasta más de dos meses.