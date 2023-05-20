Vuelve a México el “Portal del Inframundo” de la civilización olmeca

El canciller Marcelo Ebrard supervisa en Denver la repatriación de la pieza prehispánica olmeca más buscada por México en el último medio siglo.

El también llamado “Monumento 9” de Chalcatzingo había sido sustraído de México ilegalmente hace décadas. Fue recuperado por la SRE en colaboración con autoridades de Estados Unidos.

“El portal del inframundo” o Monumento 9 de Chalcatzingo viaja este viernes de regreso a México, luego de haber sido sustraído de nuestro país hace más de cincuenta años.

La pieza fue repatriada hoy en un vuelo de la Fuerza Aérea mexicana, desde Denver, en un operativo supervisado por el canciller Marcelo Ebrard.

El monumento de alrededor de 2 mil 500 años de antigüedad fue durante décadas la prioridad número uno de las autoridades mexicanas en materia de recuperación del patrimonio histórico.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Consultoría Jurídica de la Cancillería y el Consulado General de México en Nueva York investigaron la ubicación de la pieza y emprendieron una estrategia diplomática y jurídica que, en colaboración con la Fiscalía de Distrito de Manhattan y diversas agencias del Gobierno estadounidense, derivó en la recuperación del objeto arqueológico.

“La pieza tiene un gran significado para la idea que tenemos de nosotros mismos… Esto nos restituye algo que nos explica de dónde venimos, y que es parte del patrimonio del pueblo de México”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores.

“La pieza viene a confirmar la importancia de la civilización olmeca. Una de las civilizaciones más antiguas y destacadas del mundo. Una de las primeras civilizaciones que desarrolló la escritura, el cero”, añadió.

Ebrard destaca cooperación con Estados Unidos por recuperación de patrimonio

El canciller Ebrard también subrayó la estrecha cooperación entre México y Estados Unidos y agregó que “hemos encontrado con los Estados Unidos estos resultados, lo cual demuestra que cuando trabajamos juntos logramos resultados; testimonio de que la cooperación México–Estados Unidos puede ser extraordinaria”.

El secretario Ebrard destacó la prioridad que le ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller a la recuperación del patrimonio de México.

El "Portal del Inframundo" regresará a Morelos donde será exhibido.

En el evento de repatriación participaron la vicegobernadora de Colorado, Dianne Primavera; el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco; el cónsul general de México en Denver, Pavel Hernández; el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas; y el arqueólogo del INAH, Mario Córdova.