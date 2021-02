Autoridades realizarán recorridos por el ‘regreso a clases en CDMX’

Pese a que la Ciudad de México tiene prohibido el regreso a clases, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) causó revuelo al anunciar que el próximo 1 de marzo abriría las escuelas privadas de la CDMX.

Sin embargo, esto no sucederá, y para asegurarse de que los colegios permanezcan cerrados, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) de la Ciudad de México realizará recorridos por la capital.

De acuerdo con el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino, dijo que serán miembros del INVEA quienes harán los trayectos y sancionará a quien no acate las restricciones correspondientes al regreso a clases.

El personal especializado en funciones de verificación acudió al #CETRAM Santa Martha en @Alc_Iztapalapa para orientar a los operadores de las unidades del #TransportePúblico al cumplimiento de las medidas sanitarias. #ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/Lxui3NRDUl — INVEACDMX (@inveacdmx) February 23, 2021

“Se les manifestó que si el lunes alguna [de las escuelas] realiza actividades, el INVEA hará recorridos y tomará las medidas que debe tomar”, expresó Merino.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de las instituciones educativas privadas en todos los niveles, entiende la situación por la que el país está pasando debido a la pandemia. También comentó que ellos saben que “resulta imposible retornar actividades presenciales”.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que se trata de “un pequeño grupo” de voceros y no las mismas escuelas quienes han insistido en regresar a clases presenciales.

ESCUELAS PRIVADA EXIGEN REGRESO A CLASES

Alfredo Villar Jiménez, presidente de la ANEP, insistió que el próximo lunes 1 de marzo sí se reanudarán las clases presenciales en los colegios privados que así lo deseen.

El presidente de la asociación dijo que existen escuelas que no quieren volver a las aulas en este momento, y eso no se disputará. También dijo que hay padres que no mandarán a sus hijos a las escuelas que sí abran.

“Muchas escuelas van a empezar a abrir, escuelas particulares de todos los niveles, hay escuelas que no quieren y respetamos ese derecho, también hay muchos padres de familia que ya nos dijeron que no van a enviar a sus hijos”, comentó en entrevista para medios locales.

Sin embargo, la jefa de Gobierno de la CDMX pidió paciencia ante la premura de la apertura, ya que, aunque los contagios y hospitalizaciones han disminuido, ésto podría volver a subir con las escuelas abiertas.