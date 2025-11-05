Renuncian todos los policías de Huixcolotla tras brutal asesinato de tres compañeros en Puebla

La comandancia municipal de San Salvador Huixcolotla, en Puebla, quedó completamente desmantelada en horas recientes, luego de que sus 20 elementos activos presentaran su renuncia tras el brutal asesinato de tres policías durante un ataque armado.

Así ocurrió el asesinato de policías de Puebla tras ataque armado en Huixcolotla

La carretera federal Puebla-Tehuacán se convirtió en el escenario de una intensa balacera la madrugada del 2 de noviembre, cuando tres agentes fueron víctimas de una emboscada violenta cuando un convoy de sujetos armados los interceptó, desatando un intenso tiroteo. El hecho marcó un punto crítico en la seguridad del municipio, donde la ola de violencia ha crecido en los últimos meses.

De acuerdo con reportes oficiales, la balacera ocurrió en la zona conocida como San Juditas, en los primeros minutos del lunes. Los agresores, que viajaban en dos camionetas, abrieron fuego de manera directa contra una patrulla municipal que realizaba labores de vigilancia.

En el lugar murieron los oficiales Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez, mientras que Yusami Monterrosas Aguilar fue trasladada grave al hospital, donde más tarde perdió la vida.

Las imágenes del ataque circularon en redes sociales, mostrando el momento en que los hombres armados descendieron de sus vehículos y dispararon sin tregua. El video, grabado en primera persona, se volvió viral en cuestión de horas, reflejando el nivel de violencia que enfrentan los cuerpos de seguridad locales.

Los 20 agentes municipales dijeron "ya estuvo bueno" y abandonaron sus cargos después de un brutal ataque en el que tres de sus compañeros fueron asesinados por el grupo criminal… pic.twitter.com/UYBv60f0aM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 5, 2025

Estatales y el Ejército asumen el control de seguridad tras asesinato de policias en Puebla

Tras la renuncia total del cuerpo policial, el gobierno de Puebla tomó el control operativo de la seguridad en Huixcolotla, apoyado por elementos de la Policía Estatal y el Ejército mexicano, quienes ya patrullan las calles del municipio.

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó además que el alcalde Manuel Alejandro Porras Florentino solicitó protección personal, al igual que el edil de Eloxochitlán, ante posibles amenazas.

Las investigaciones continúan abiertas para identificar a los responsables del ataque y determinar si existen vínculos con grupos delictivos que operan en la región.