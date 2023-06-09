Encuentran sin vida a niña que cayó a un pozo de 100 metros en India

Srishti, la niña de dos años que cayó a un pozo de cien metros en India, fue rescatada por los equipos de emergencia después de 50 horas, lamentablemente la menor fue sacada sin vida.

Durante la noche del jueves 8 de junio, los rescatistas lograron llegar hasta donde se encontraba la menor, la sacaron y rápidamente fue trasladada a un hospital, donde los doctores informaron que la pequeña había muerto por asfixia, aproximadamente 40 horas antes.

“A pesar de los esfuerzos, lamentablemente no pudimos salvar a la niña. Según la autopsia, el cuerpo se encuentra en un estado bastante descompuesto”, informaron autoridades de Madhya Pradesh, el estado donde ocurrió el accidente.

#ATENCIÓN: Tragedia en la India. Organismos de socorro lograron sacar sin vida a una menor de dos años de edad que cayó a un pozo de 100 metros de profundidad.



De acuerdo con los informes oficiales, la niña, identificada como Srishti, estuvo más de dos días en el interior del… pic.twitter.com/YmOzvch7ag — CENTRO Digital (@radiocentroec) June 8, 2023

Shivraj Singh, gobernador de la ciudad, se dirigió a los propietarios de pozos y advirtió que se realizará una investigación en su contra para tomar las medidas contra cualquiera que deje un pozo descubierto.

Niña cae a un pozo de 100 metros en India

Srishti cayó al pozo hace poco más de dos días, mientras jugaba. Cuando los vecinos se dieron cuenta avisaron a sus padres y a las autoridades. En ese momento los rescatistas indicaron que la niña se encontraba a 12 metros de profundidad, pero al iniciar los trabajos para sacarla, las vibraciones de las máquinas provocaron que descendiera hasta los 30 metros.

Además de los expertos, decenas de personas se sumaron a las labores de rescate al igual que el Ejército del país y la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) quienes llevaron las máquinas excavadoras.

Otros casos de niños que cayeron en pozos

Lamentablemente el accidente de la niña no es el único que ha ocurrido, han sido varios los casos de niños que mientras jugaban cayeron a pozos, aunque la mayoría no ha sido rescatados con vida, también ha habido algunos milagros.

Uno de los más recordados fue el caso de Rayan, de 5 años de edad, quien cayó a un pozo en Marruecos donde estuvo durante cinco días a 30 metros de profundidad. Las autoridades lograron bajar una cámara donde se podía ver al menor con vida e incluso podían bajarle alimentos. Sin embargo, después de ser rescatado, el menor murió en el hospital.

En India, Rahul Abhiyaan, un niño sordomudo de 10 años, cayó en un pozo de 24 metros de profundidad. Después de 104 horas de labores de rescate, el pequeño fue sacado con vida.