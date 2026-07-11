Grupo de rescate ingresa a la gruta de Cuetzalan para recuperar los 2 cuerpos localizados

En el cuarto día de búsqueda y labores de rescate en la gruta de Cuetzalan, Puebla, para llocalizar tres personas que quedaron atrapadas en el interior, se informó que el día de hoy se dio continuidad al trabajo de extracción de dos cuerpos localizados el día de ayer, cuya identidad aún está por confirmarse.

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Rescatistas ingresan a la gruta de Cuetzalan para extrar los 2 cuerpos localizados

Las actividades de este día comenzaron formalmente a las 03:00 horas, tras el ingreso del primer grupo de rescate a las 02:30 horas, informaron las autoridades. El objetivo principal es realizar la extracción de estos dos cuerpos; posteriormente, si las condiciones meteorológicas lo permiten —ya que las intensas lluvias en la zona han dificultado la continuidad de las operaciones—, continuaremos con la búsqueda de la tercera persona.

Un grupo de Espeleología Rescate México, brigadistas voluntarios de la región, apoyan dicha labor. También ayudan: la Comisión Nacional de Emergencias y nuestra Coordinación de Protección Civil del Estado.

🚨 #ÚltimaHora | Inicia el cuarto día de búsqueda en la gruta de #Chichicazapan, en #Cuetzalan.



⛑️ Desde la madrugada, rescatistas ingresaron para realizar la extracción de los dos cuerpos localizados el día de ayer viernes y, si las condiciones meteorológicas lo permiten. pic.twitter.com/pJA46Bbuot — SICOM Tlatlauquitepec (@SICOMTlatlauqui) July 11, 2026

Antes de su ingreso a la gruta, realizaron inspecciones exhaustivas para asegurar, en la medida de lo posible, que tanto el equipo material como quienes ingresan, cuenten la la valoración adecuada para la labor de rescate.

Interior de la gruta es complicado

Se ha comentado que el acceso es sumamente difícil debido a la estrechez de los pasajes, la presencia de pozas profundas y tramos donde es necesario el uso de cuerdas al carecer de terreno firme.

Previamente, rescatistas lograron salvar a tres de los siete que ingresaron al sitio. Después localizaron el cuerpo de un hombre que iba con ellos mientras se continuaba la búsqueda.