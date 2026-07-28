VIDEO| Rescate en playa de California: Joven arriesga su vida para salvar a niño arrastrado por olas; Trump entregará medalla presidencial
Un joven salvavidas de 16 años arriesgó su vida para rescatar a un niño que era arrastrado por las olas en una playa de California; Trump anunció que lo reconocerá en la Casa Blanca.
Un joven salvavidas se convirtió en un héroe nacional el pasado fin de semana en Estados Unidos después de realizar un milagroso rescate de un niño de 10 años que era arrastrado mar adentro por las violentas olas y la corriente de resaca en la playa de Seabright, en Santa Cruz, California.
El video captó el momento en que el salvavidas desafió el fuerte oleaje para sacar con vida al menor
Scott Vander Dussen, fotógrafo de la localidad que se encontraba laborando en el área, logró documentar en video el rescate en el que se observa cómo durante más de dos minutos, el joven socorrista arriesga su vida y lucha por poner a salvo al menor. En medio de la crisis dentro del fuerte oleaje, algunas personas más intentan ayudar y, tras varios esfuerzos, el niño y el salvavidas logran ponerse a salvo.
Tras compartirse el video en redes sociales, el joven rescatista de 16 años, identificado como Ryder, fue elogiado y reconocido por su valentía ante una situación crítica.
Scott Vander Dussen detalló que fue el rescate más intenso que jamás había presenciado y que simplemente no sabía cómo iba a terminar.
"Corrió sin miedo hacia esas enormes olas e hizo lo necesario para ayudar al niño", detalló el fotógrafo.
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One of the most incredible lifeguard rescues you will ever see. pic.twitter.com/Uo9Y7uUTRS— Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026
Trump anuncia una condecoración para el joven héroe tras el rescate en California
La historia cruzó rápidamente las fronteras de California y llegó hasta la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el adolescente será reconocido por la valentía que mostró durante el rescate en la playa y que conmovió a millones de personas.
A través de una publicación en Truth Social, el mandatario informó que invitará al joven salvavidas y a su familia a Washington; incluso planteó la posibilidad de que el niño rescatado también asista al encuentro para participar en el reconocimiento.
En su mensaje, Trump destacó que el adolescente actuó con determinación frente a una situación de alto riesgo y anunció que recibirá una Alta Condecoración Civil, una distinción con la que busca reconocer el acto heroico que quedó registrado en video y que rápidamente se volvió viral.
El respaldo también llegó por parte de Eric Trump, hijo del presidente, quien consideró que el joven merece el máximo reconocimiento civil por haber puesto su vida en riesgo para salvar a otra persona.
TRUMP: We’re going to bring this heroic young man, and his family, into the White House with, perhaps, the boy he saved, to give him a High Civilian Honor. Very brave, he deserves it! President DONALD J. TRUMP https://t.co/wYJAXT4f8J pic.twitter.com/3xUVN31VBP— Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026