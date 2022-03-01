Rescates masivos por inundaciones en Australia

Autoridades de Australia ordenaron este martes desalojar a unas 40,000 personas debido a las inundaciones en la costa este del país. Equipos de emergencia realizan rescates por lancha y helicóptero.

Autoridades de los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur lanzaron alertas por inundaciones para decenas de áreas en esos territorios, que sufrieron precipitaciones de hasta 1,000 milímetros en algunas partes en una semana.

Estela de devastación por inundaciones

Las lluvias torrenciales que caen desde principios de la semana pasada en las regiones de Queensland y Nueva Gales del Sur han dejado una estela de devastación, aún no cuantificada, y sumergido ciudades como Brisbane, la tercera más poblada del país, y la localidad de Gympie, así como Lismore, a 600 kilómetros al norte de Sídney.

En Lismore, Australia donde muchos residentes tuvieron que resguardarse durante horas en los techos de sus casas, así como en otras localidades de la costa norte de Nueva Gales del Sur, se han producido mil rescates, dijo el jefe del gobierno de Nueva Gales del Sur, Dominique Perrottet, en rueda de prensa en Sídney.

Ríos desbordados por lluvias

Muchos ríos desbordaron de su cauce o sus diques e inundaron pueblos y obligaron a los habitantes a huir a zonas más altas.

Hasta el momento, nueve personas murieron y más de un millar han tenido que ser rescatadas. Las autoridades de Australia advirtieron que el saldo de víctimas podría ser mayor.

"Nuestra prioridad es asegurarnos de que todas esas personas sean encontradas y estén a salvo", apuntó el alcalde de Lismore al remarcar que mantienen abiertas 400 operaciones de rescate.

Zonas de desastre

Perrottet, quien anunció que se ha declarado zonas de desastre a 17 jurisdicciones, también explicó que se han emitido 26 órdenes de evacuación que afectan a unas 40,000 personas y otras cinco alertas de evacuación, las cuales afectan a otros 300,000 pobladores.

En algunas partes de Queensland las aguas por las inundaciones han comenzado a ceder y se han iniciado las tareas de limpieza, que han afectado a unas 15.000 viviendas, aunque las autoridades tienen problemas para la distribución de la ayuda por vía terrestre y preocupa la posible llegada de nuevos temporales.

