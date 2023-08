Resguardan libros de texto gratuitos en bodegas de Jalisco

Mientras a nivel nacional la entrega de los libros de texto gratuitos se mantiene en suspenso, en Jalisco los libros permanecen resguardados en las bodegas de la Secretaría de Educación estatal; situación que no preocupa a las autoridades jaliscienses, pues afirman estar respaldados con la plataforma digital ‘Recrea’.

“No hay ningún riesgo para que arranque el ciclo escolar. Como ya lo expresamos, Jalisco está preparado para no poner en riesgo la educación de los niños y las niñas de Jalisco. Hay una resolución judicial en una disputa legal en la que Jalisco no tiene nada qué ver, pero en este estado se respeta la ley, se respeta la separación de poderes y no vamos a cometer un desacato porque tenemos estudiado que esa suspensión está vigente y en el momento en que esa suspensión se levante, se repartirían los libros de texto. Mientras eso sucede, nosotros estamos trabajando de la mano del magisterio para tener una serie de herramientas de respaldo para que ante cualquier escenario estemos preparados"; dijo Enrique Alfaro Ramírez, el Gobernador de Jalisco.

Libros de texto gratuitos permanecen resguardados por autoridades en Jalisco

En tanto, dos mil 500 es el número de computadoras que se entregaron este martes a igual numero de profesores en la ciudad de Guadalajara. Las autoridades confirmaron que la tecnología va a permitir hacer los ajustes al plan de estudios.

“Recrea es una herramienta central. Estas computadoras que estamos entregando también, la red Jalisco que estará ya funcionando como esperamos en unos días más; estamos revisando tener contenidos adicionales impresos por el gobierno de Jalisco, en caso de ser necesario, los diseñaríamos en conjunto con maestras y maestros del estado"; agregó Alfaro Ramírez.

La entrega de computadoras para docentes de todo el estado de Jalisco se va a completar para arrancar el ciclo escolar 2023-2024, afirmaron autoridades del gobierno estatal.

¿En qué consiste la plataforma digital ‘Recrea’ para la educación en Jalisco?

De acuerdo con el gobierno del estado, Jalisco cuenta con un proyecto educativo vigente construido de la mano de las y los maestros, en conjunto con las madres y los padres de familia. ‘Recrea, Educar para la Vida’ es la plataforma educativa con la que autoridades estatales han planeado educar a la nuevas generaciones.

“Recrea es un proyecto educativo que está alineado a las disposiciones generales del plan y los programas vigentes"; así lo informó en conferencia de prensa el gobernador a través de una conferencia de prensa celebrada a inicios de agosto.

Según el portal del gobierno de Jalisco, ‘Recrea, Educar para la Vida’ es un programa estatal en apoyo a la economía familiar con estudiantes de nivel básico. Su principal objetivo es disminuir la deserción escolar, mejorar su rendimiento académico y combatir la desigualdad con la entrega de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar.

Las escuelas ubicadas al interior del estado participan a través de un convenio que entregará paquetes completos a los alumnos, mientras que los planteles localizados en el área metropolitana de Guadalajara van a recibir paquetes variados dependiendo del convenio al que está suscrito el municipio.

¿Cuál es el contenido de los paquetes distribuidos bajo la plataforma ‘Recrea’ en Jalisco?

Con base a la información detallada en el portal del gobierno estatal, así distribuyen los paquetes de la plataforma ‘Recrea, Educar para la Vida’ en el nivel básico de educación:

> Paquete escolar para Preescolar:

Playera tipo polo más una prenda de acuerdo a la talla de cada estudiante y al modelo del plantel educativo.

Un par de calzado escolar.

Una mochila con útiles escolares de acuerdo al grado que cursa.

> Paquete escolar para Primaria y Secundaria:

Playera tipo polo más una prenda de acuerdo a la talla de cada estudiante y al modelo del plantel educativo.

Un par de calzado escolar.

Una mochila con útiles de acuerdo al grado que cursa.

Cabe señalar que en las comunidades de Mezquitic y Bolaños se van a entregar huaraches artesanales y telas.