Suman 45 casos en 18 estados por el reto Clonazepam

La Secretaría de Salud federal (SSa) dio a conocer que ya suman 45 casos de jóvenes que realizan el reto Clonazepam, el cual circula en redes sociales como TikTok.

Detalló que según datos, la mayoría de los casos del reto Clonazepam, se realiza en los domicilios de los menores, fuera del horario escolar.

#EnLaMañanera | La Secretaría de Salud informó que a la fecha se han atendido en urgencias 45 casos por ingesta de #Clonazepam en 18 entidades de México



Se detalló que este medicamento controlado puede generar adicción, aún en dosis moderadas. pic.twitter.com/nPZMjwiUhX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 14, 2023

Aunque reconoció que entre cinco y seis del reto Clonazepam sí se realizaron en instalaciones educativas.

La dependencia federal indicó que el reto Clonazepam consiste en que las personas jóvenes consuman este medicamento con la idea de que resistan dormirse el mayor tiempo posible

La Secretaría de Salud federal indicó que este medicamento puede causar somnolencia, incluso en dosis recomendada por médicos y en bajas dosis. Además de otros efectos secundarios.

*Visión borrosa.

*Somnolencia.

*Mareos.

*Pérdida de equilibrio.

*Dificultad para pensar.

*Dolor de músculos o articulaciones.

Recomendaciones de la SSa sobre reto Clonazepam

La Secretaría de Salud subrayó la importancia de que exista comunicación con los menores o jóvenes que pudieran realizar este tipo de retos virales, por lo que emitió algunas recomendaciones:

*Atención urgente llevar al joven a un servicio de urgencias.

*Comunicación de la familia abierta sobre los temas de drogas y los riesgos.

La SSa indicó que en caso de ingesta de este medicamento, los padres de familia o tutores deberán llevar al joven o menor de edad a un servicio de urgencias, pues indicó que el reto Clonazepam podría causar daños a la salud.

¿Para qué se usa el clonazepam, usado en retos virales?

El Clonazepam es un medicamento que en combinación con otros pueden controlar tipos de convulsiones. También se usa para controlar los ataques de pánico.

Al respecto, la SSa alertó sobre los riesgos para la salud sobre la ingesta de este medicamento con otras sustancias como el alcohol.

Recientemente, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, presentó una iniciativa para sancionar retos virales como el reto Clonazepam como corrupción de menores al reformar el Código Penal federal.