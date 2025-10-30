¿Tienes un viaje en puerta? AICM alerta posibles retrasos en vuelos por mal clima en CDMX; cómo checar el estatus

¡Atención, viajeros! El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) confirmó afectaciones en los aterrizajes y despegues debido a un banco de niebla en las pistas de la terminal aérea, lo que podría provocar retrasos en los vuelos de la terminal aérea.

Autoridades aeroportuarias, pidieron a los viajeros contactarse con sus aerolíneas para revisar el estatus de los vuelos.

En las primeras horas de este 30 de octubre 2025, el AICM luce con una inmensa capa de niebla.

Niebla en el AICM afecta vuelos



Esta mañana hay baja visibilidad en el aeropuerto de CDMX. Retrasos en salidas y llegadas.



Los detalles los tiene @oscar_mendoza31 en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/hbgQxQiHXR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2025

Pasos para revisar el estatus de tu vuelo en AICM en tiempo real

El Aeropuerto de la Ciudad de México cuenta con un sitio web oficial, en el que las y los pasajeros pueden revisar el estatus de su vuelo en tiempo real, incluso en tiempos de lluvias, pero ¿cómo checarlo?



Ingresa a la página del AICM o da clic en este enlace

o da clic en Especifica si tu vuelo es de llagada o salida

es de llagada o salida Agrega tu número de vuelo ; está en tu pase de abordar

; está en tu pase de abordar Ingresa desde qué ciudad tomarás el viaje

Selecciona la aerolínea en la que viajarás

en la que viajarás Da clic en “Buscar”, y listo

Una vez colocados todos los datos, el sistema arrojará el estatus de tu vuelo en tiempo real, mostrando si existe algún retraso o cancelación.

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en CDMX?|AICM

¿Qué hacer si mi vuelo se retrasa por mal clima en México?

Las aerolíneas suelen avisar a través de sus redes sociales la cancelación o retraso de los vuelos; sin embargo, si ya estás en el aeropuerto, se recomienda acudir directamente con tu respectiva compañía aérea, pero ¿qué hacer en caso de esta situación?

Aunque la cancelación o retraso de los vuelos por mal clima u otros fenómenos naturales no es culpa de las compañías, estas están obligadas a brindar ciertos servicios a los usuarios afectados.



Uso de internet

Alimentos

Transporte

Hospedaje (en caso de ser necesario)

Vuelo alternativo (en caso de ser necesario)

Acceso a llamadas telefónicas y/o envío de correos electrónicos.

Los derechos que se tengan por la cancelación de vuelos por algún fenómeno meteorológico, dependerá de la aerolínea que se haya contratado, ya que no todos ofrecen los mismos ”beneficios” en este tipo de situaciones.