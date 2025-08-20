Detienen a 13 por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de CDMX ejecutados en Tlalpan

A tres meses del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la madrugada de hoy miércoles 20 de agosto de 2025, se llevó a cabo un operativo relacionado con estos hechos, en el que se detuvo a 13 personas, entre ellas 3 que participaron de manera directa en el crimen.

“Informo a la ciudadanía que, durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo, se detuvieron a 13 personas; entre ellas, tres personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento”, señaló la Jefa de Gobierno.

Detienen a 3 autores materiales del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a tres personas señaladas como autores materiales del asesinato de Ximena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaborares de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ejecutados en Calzada de Tlalpan durante la jornada del pasado 20 de mayo de 2025.

El crimen ocurrió a la altura de la calle Napoleón, con dirección al Centro Histórico, muy cerca de la estación Xola de la Línea 2 del Metro de la CDMX. Los hechos quedaron grabados y el video del momento de la ejecución fue revelado y difundido en redes sociales.

Una mañana trágica en #CDMX 🚨



Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, asesor de la jefa de Gobierno, fueron asesinados a balazos en Calzada de Tlalpan.

¿Quiénes eran Ximena Guzmán y José Muñoz, los colaboradores de Brugada asesinados?

Josefina Guzmán Cuevas

Ximena Josefina Guzmán Cuevas era Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Xochimilco, y Maestra en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia.

Su trayectoria profesional se desarrolló en la administración pública, principalmente en los gobiernos de la Ciudad de México y de las demarcaciones territoriales.

Entre 2008 y 2010 fue enlace y luego coordinadora de Desarrollo Educativo de la entonces delegación Iztapalapa; en este último cargo trabajó junto a la entonces jefa delegacional y hoy jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Posteriormente, trabajó en el gobierno capitalino como subdirectora de seguimiento de análisis de los compromisos, del Gobierno de la Ciudad de México, entre 2013 y 2015, y después fue subdirectora de giras y reuniones de trabajo en la Secretaría de Gobierno.

Entre 2018 y 2024 fue secretaria particular de Clara Brugada, cuando la hoy Jefa de Gobierno estuvo al frente de la alcaldía Iztapalapa durante dos trienios. Ximena Guzmán continuó su labor con este puesto en la Jefatura de Gobierno de 2024 a la fecha.

Su gusto por el deporte también la llevó, en 2006, a realizar cursos como el de Deporte de Alta Competición y Deporte para Todos, en el Instituto Superior de Cultura Física Manuel Fajardo, en La Habana, Cuba.



José Muñoz Vega

José Muñoz Vega cursó la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, y se desempeñó como asesor, colaborador y analista, sobre todo en los ámbitos ejecutivo y legislativo.

Entre sus áreas de conocimiento estaban los asuntos legislativos, procesos parlamentarios, finanzas públicas, políticas urbanas y sociales, comunicación, análisis presupuestario, entre otras.

Destacó su labor en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Primero trabajó como asesor en la comisión de Ecología y Medio Ambiente (1991-1994), luego fue secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social (1997-2000); secretario técnico de la Coordinación del Área de Política Social (2003 - 2006); asesor en la Comisión de Desarrollo Social (2006 -2009), y en la Mesa Directiva, entre 2015 y 2018.

También fue asesor en el Ayuntamiento de La Paz, Estado de México; así como en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2000-2003); la Procuraduría Social del Distrito Federal de 2006 a 2009; en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y también colaboró en Casa y Ciudad. Centro de Estudios Urbanos.

En varios de sus cargos trabajó junto a Clara Brugada, incluida su labor como coordinador de asesores en la entonces delegación Iztapalapa (2010 a 2012); coordinador de asesores en las dos administraciones de Brugada Molina como alcaldesa de esta misma demarcación, entre 2018 y 2024, y en la actualidad era Coordinador de Asesores, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué se sabe del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

El ataque se registró por la mañana y fue la propia Clara Brugada quien confirmó que sus colaboradores eran las personas que perdieron la vida tras el ataque directo.

Reportes policiales consultados por Fuerza Informativa Azteca (FIA) refieren que los hechos ocurrieron cerca de las 07:10 horas. El ataque ocurrió por la mañana en Calzada de Tlalpan, entre los números 656 y 680, en la colonia Moderna, a la altura de la calle Napoléon, con dirección al Centro Histórico de la CDMX.

“Me siento muy triste por la pérdida de Ximena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas, por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Ximena, una mujer maravillosa, incansable, buena, muy buena. Y a Pepe lo conozco casi de niño, es una de las personas más inteligentes que he conocido y sumamente responsable”, expresó posteriormente en un mensaje desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Con profunda tristeza me permito informar lo siguiente: pic.twitter.com/BGuk7nhlWs — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 20, 2025

El crimen contra los integrantes del equipo de Clara Brugada ocurrió cuando transcurría la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, en la que estuvo presente Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“El gobierno de México envía condolencias a sus familiares. Todo el apoyo que requiera la Jefa de Gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia”, dijo Sheinbaum en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sobre el asfalto quedaron en algunas manchas de sangre de una de las víctimas, al parecer de José Muñoz, y alguien colocó un ramo de flores y una veladora en su memoria.

Policías que llegaron a la zona observaron a un hombre herido sobre el asfalto de la lateral de Tlalpan, muy cerca de la banqueta, quien presentaba lesiones en el tórax, y metros más adelante estaba un Audi Q3 conducido por Ximena Guzmán.

A tan solo unos metros del lugar, se encuentra en la calle Rubén Darío número 55, quedó una motocicleta con placas 84TWP3 del estado de Querétaro bajo custodia, la cual presuntamente está relacionada con los hechos y el punto fue resguardado por policías capitalinos y elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia.

En tanto, otra camioneta azul con placas NWG7822 que estaría relacionada con el ataque, fue asegurada en la alcaldía Iztacalco llevada a la Fiscalía de Homicidios en Azcapotzalco. Ambos vehículos, de acuerdo con el Registro Público Vehicular (REPUVE), no cuentan con reporte de robo activo.

#AlMomento | A dos calles del lugar de los hechos, donde murió Ximena Guzmán y José Muñoz, hay una motocicleta estacionada que fue analizada por peritos.



La zona se encuentra acordonada bajo resguardo policial. Se ubica sobre la calle Rubén Darío.



Las autoridades… pic.twitter.com/abEIH6a6gQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 20, 2025

Fiscalía de CDMX investiga asesinato de colaboradores de Clara Brugada

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que inició la investigación por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron mientras las víctimas se dirigían a sus labores, momento en que el vehículo en el que viajaban fue interceptado por sujetos que podrían haberles disparado

Personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) lleva a cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso. De manera coordinada con la SSC, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y se recaban testimonios que permitan identificar y ubicar a los probables responsables.

Resultado del seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia, se aseguró una motocicleta en la calle Rubén Darío número 55 y una camioneta en la alcaldía Iztacalco, posiblemente vinculados al evento y se continúa con el seguimiento para la localización de los probables responsables. En el lugar de los hechos se fijaron indicios balísticos y dactilares, entre otros.

