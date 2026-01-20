VIDEO: Revolvedora sin frenos desata volcadura y múltiple choque en Almoloya de Juárez; hay heridos

Un aparatoso choque y volcadura protagonizada por una revolvedora de cemento en Almoloya de Juárez movilizó a los servicios de emergencia del Edomex este martes, luego de que la pesada unidad presuntamente se quedara sin frenos en la entrada principal a la cabecera municipal.

El violento accidente dejó un saldo de dos personas lesionadas y daños materiales de consideración.

Aparatoso choque y volcadura en Almoloya de Juárez activa a cuerpos de emergencia

El siniestro ocurrió sobre la carretera Toluca-Almoloya de Juárez, justo en la intersección con la calle Vicente Guerrero; según los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad perdió el control al llegar a la glorieta, impactando de forma directa a un vehículo particular antes de terminar volcada sobre el asfalto.

Testigos señalaron que la revolvedora avanzaba sin control antes de embestir al automóvil, lo que provocó que la pesada unidad terminara volcada sobre la glorieta.

La magnitud del choque obligó a una rápida intervención de los cuerpos de emergencia. Elementos de Protección Civil y paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los heridos, quienes fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a una unidad médica en la ciudad de Toluca para su valoración especializada.

Cámara de seguridad graba en video momento excato del accidente de revolvedora de cemento

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto del aparatoso impacto , donde se observa la revolvedora sin control y a una alta velocidad impactando al automóvil; dejando daños severos en su carrocería.

Las imágenes generaron alerta entre automovilistas y vecinos de Almoloya de Juárez, quienes reportaron el incidente a los servicios de emergencia.

Tras el choque, elementos de la policía municipal acordonaron la zona y cerraron completamente la circulación para permitir las maniobras de retiro de las unidades siniestradas con apoyo de grúas. Las autoridades informaron que el cierre vial se mantuvo durante varios minutos, lo que provocó carga vehicular en accesos alternos de Almoloya de Juárez.

Hasta el momento, se investiga la posible falla mecánica en el sistema de frenado de la revolvedora, así como las responsabilidades derivadas del choque. Autoridades locales exhortaron a los conductores a extremar precauciones, especialmente en zonas de glorietas y cruces de alto riesgo en Almoloya de Juárez.