Rey Carlos III homenajea a su mamá en el primer mensaje de Navidad

El Rey Carlos III de Inglaterra ofreció su primer mensaje de Navidad como líder de la nación, donde rindió un homenaje a su madre la Reina Isabel II y habló sobre la crisis que ha empañado a Reino Unido y al mundo en los últimos meses.

El monarca inició su discurso hablando sobre lo doloroso que fue la partida de su mamá y agradeció al pueblo británico por las cartas y mensajes conmovedores que enviaron. Añadió que Navidad es “un momento particularmente conmovedor para todos los que hemos perdido a seres queridos”.

Asimismo, en su primer mensaje de Navidad mencionó que él al igual que su madre, la Reina Isabel II, comparte la “fe en Dios y la fé en las personas”.

“Es una creencia en la extraordinaria capacidad de cada persona para tocar con bondad y compasión las vidas de los demás y hacer brillar una luz en el mundo que los rodea. Esta es la esencia de nuestra comunidad y la base misma de nuestra sociedad”, expresó el Rey Carlos en su primer mensaje de Navidad.

El Rey Carlos III lamenta la crisis que pasa Reino Unido

El Rey Carlos III terminó su primer mensaje de Navidad agradeciendo la labor de los trabajadores del sector público y de la salud, las organizaciones benéficas y las instituciones religiosas, elogiando a estas últimas por su trabajo durante la actual crisis del costo de vida en Reino Unido.

‘Twas the night before Christmas…🎄✨



In December 2020, The King and The Queen Consort were joined by some familiar faces to read the popular poem in support of the Actors’ Benevolent Fund. pic.twitter.com/AglqAvQs2W — The Royal Family (@RoyalFamily) December 24, 2022

Añadió que este es un momento de gran ansiedad y dificultad en todo el mundo por los que están pasando por conflictos, hambrunas o desastres naturales, así como aquellos en casa que no encuentran formas de pagar sus cuentas y mantener a sus familias alimentadas y calientes.

“En particular, quiero rendir homenaje a todas esas personas maravillosamente amables que tan generosamente dan alimentos o donaciones o el bien más preciado de todos, su tiempo, para apoyar a quienes más lo necesitan a su alrededor, junto con las muchas organizaciones benéficas que realizan un trabajo tan extraordinario. en las circunstancias más difíciles”

El Rey Carlos III ofreció su primer mensaje de Navidad en la Capilla de San Jorge en Windsor, donde están enterrados la reina y el Príncipe Felipe. Imágenes de la familia real, incluidos el Príncipe William y la Princesa Kate de Gales, aparecieron en la pantalla mientras hablaba.

En el mensaje de Navidad pregrabado separado transmitido a la nación como parte de un servicio de villancicos en la Abadía de Westminster, la Princesa de Gales dijo que la primera Navidad de la familia real sin la difunta monarca "se sentiría muy diferente".

