Riaan Naude, cazador que mató a decenas de animales, fue asesinado
Riaan Naude, un conocido y polémico cazador que mató a decenas de animales silvestres, fue asesinado con un tiro cuando se dirigía a cazar en Sudáfrica.
El famoso cazador Riaan Naude fue asesinado en Sudáfrica, de acuerdo con información obtenida por medios locales. La noticia se volvió viral en redes sociales, ya que Naude era conocido por matar a decenas de animales silvestres.
De acuerdo con Noticias Caracol, Riaan Naude fue asesinado por unos sujetos armados dentro de su vehículo en la provincia de Limpopo, Sudáfrica, cuando se dirigía a cazar.
Mientras tanto, el ecologista Julio César Martínez compartió una fotografía de Riaan Naude donde se le ve tomando la cabeza de un león, en su publicación confirmó la muerte del cazador.
Última hora: El cazador, que mató decenas de animales silvestres, Riaan Naude, fue asesinado en su auto cuando iba de cacería. Fue encontrado con un disparo en la cabeza en Limpopo, Sud África. pic.twitter.com/037bGREUou— Julio César Martínez (@Julioqc) June 27, 2022
“El cazador, que mató decenas de animales silvestres, Riaan Naude fue asesinado en su auto cuando iba de cacería. Fue encontrado con un disparo en la cabeza en Limpopo, Sudáfrica”.
Martínez citó a un medio de comunicación local, quien fue el primero en dar a conocer el asesinato de Riaan Naude.
De acuerdo con la nota de maroelamedia.com.za el cazador fue asesinado “a sangre fría” en una carretera a cinco kilómetros de Mokopane, luego de que su camioneta se descompuso y tuvo que salir del camino.
“Según testigos, un bakkie blanco se detuvo junto al hombre y le disparó a sangre fría a corta distancia, después de lo cual los dos sospechosos salieron y presumiblemente robaron una pistola”, indicó Heritage Protection Group (HPG), una organización sin fines de lucro.
Investigan muerte del cazador Riaan Naude
El teniente coronel Mamphaswa Seabi, portavoz de la policía de Sudáfrica, indicó que un pastor de ganado escuchó un disparó y alcanzó a ver una camioneta blanca que se alejaba a toda velocidad de la escena del crimen.
Añadió que probablemente sea la camioneta donde viajaban los hombres armados que asesinaron al cazador Riaan Naude. En el lugar donde encontraron el cuerpo de Riaan Naude también había un cartucho.
“La policía encontró dos rifles de caza, municiones, ropa, agua, whisky y pijamas en la camioneta del occiso. Parece que iba camino a ir de cacería”, añadió.