VIDEO: Ricardo O’Farrill pide perdón tras presentar ‘brote maníaco depresivo’

Durante la tarde del lunes 31 de julio, el comediante Ricardo O’Farrill reapareció en redes sociales tras mantenerse ausente por el comportamiento que mostró en los últimos meses, en esta ocasión aprovechó para disculparse con las personas que ofendió durante su “brote maníaco depresivo”.

A través de su cuenta de Instagram, el comediante inició el mensaje asegurando que se encuentra vulnerable; sin embargo, consideró que era el momento adecuado para disculparse con todos los afectados, pues considera que hizo muchas cosas malas, específicamente hablar más de los que le han externado su amistad.

“Esto cuesta mucho trabajo, obviamente. Estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es específicamente para disculparme con todas las personas a las que ofendí durante mi brote maníaco depresivo”, indicó.

Richie O’Farrill aborda el tema de la salud mental

Durante el vídeo habló sobre cómo vivió el tema de la salud mental y recordó que poco a poco lo fue consumiendo, y cuando se dio cuenta él y sus cercanos ya era “demasiado tarde”, pues no se dejó ayudar al considerar que le realizaban una intervención.

Agregó que los brotes psicóticos te hacen actuar de una forma que, en la mayoría de los casos, no recuerdas y lamentó la imagen que dio ante sus seguidores, pues no merecían verlo actuar así, por lo que ya trabaja en recuperarse y regresar a los escenarios.

¿Qué trastorno tiene Ricardo O’Farrill?

Las actitudes de Richie O’Farrill generaron cientos de comentarios por parte de sus seguidores, algunos lo defendieron y otros recriminaron que arrastró a los comediantes, por eso, el standupero en algún momento aseguró que padecía ‘neurosis diagnosticada’:

“Mi nombre es Ricardo O’Farrill, tengo 28 años, estudié publicidad, soy ciudadano mexicano y sufro de neurosis diagnosticada, esto me lo explicó mi psiquiatra, me dijo ‘no te preocupes, tus sentimientos son igual a los de todas las personas, te pones triste como todas las personas, te pones feliz, te emp*tas, pero al triple’, todo lo que les molesta y afecta, a mí me molesta y afecta al triple”, subrayó.

Actualmente, la neurosis se presenta a través de reacciones mentales irracionales, y el término se emplea desde el siglo XVIII.