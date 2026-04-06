¡Inseguridad desatada en Morelos! Así fue el “robo relámpago” a una estética de Jiutepec

Un día normal de trabajo se conviritó en el despojo de sus pertenencias para trabajadoras de una estética en Jiutepec, Morelos. En cuestión de segundos, la tranquilidad de tres mujeres que estaban en el local terminó en pánico por el robo realizado por dos sujetos amantes de lo ajeno.

El asalto, rápido y violento, se suma a la racha de robos que denuncian los habitantes de esta zona de Morelos.

🏍️💥‼️MOTORRATONES ASALTAN UN NEGOCIO EN MORELOS‼️🐭👀📹



📌 Un negocio en #Tejalpa, #Morelos, fue asaltado por dos sujetos que llegaron en motocicleta, entraron directamente y se llevaron mochilas y objetos de valor en cuestión de minutos.@GobiernoMorelos@Fiscalia_Mor pic.twitter.com/ZcvnIrLiDR — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) April 5, 2026

Motorratones: El modus operandi que azota a Tejalpa, Morelos

Los responsables llegaron y se fueron en moto, una técnica que les permite pasar entre el tráfico y desaparecer antes de que llegue la policía. Según los reportes y lo que se ve en las imágenes, los sujetos no perdieron el tiempo en amenazar a las trabajadoras; entraron decididos a las pertenencias personales de las víctimas.

Este tipo de delincuentes, apodados como "motorratones", han puesto en jaque a los pequeños comercios de la colonia y hasta de todo el estado, que se sienten vulnerables ante la falta de patrullaje y seguridad.

Así operan los rateros en Morelos

A pesar de que actuaron con rapidez, las cámaras de vigilancia del negocio lograron captar detalles importantes. Uno de los asaltantes entró al local sin quitarse el casco de motociclista, mientras que su cómplice utilizaba una gorra para intentar cubrir sus facciones.

Ambos sujetos despojaron a las tres mujeres de sus celulares, carteras y mochilas, revisando incluso la estética.

El video del robo en Morelos ya circula en redes sociales

El video del robo fue publicado en redes sociales con el propósito de demandar la inseguridad que se vive en el estado y difundir las caras de ambos sujetos, con la intención de que alguien los reconozca.

En las imágenes se observa cómo las víctimas mantienen la calma para evitar una tragedia, mientras los delincuentes se mueven con total impunidad por el pequeño espacio del salón de belleza.

¡Violento robo en #Cuernavaca! 🚨📱 Sujetos con cascos negros asaltaron el área de telefonía de una tienda en Plan de Ayala, Col. Lomas del Mirador. Rompieron vitrinas y huyeron en motos tras llevarse varios equipos. Operativo en curso. 🚔🏍️#Seguridad #Morelos #DesdeOtroÁngulo pic.twitter.com/JKanRMzYRl — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) April 1, 2026

Inseguridad en Morelos: La queja constante

Para quienes viven en Morelos, este asalto no es una sorpresa, sino una confirmación de que la violencia está desatada y escalando.

La exigencia hacia el gobierno del estado es que se refuercen los cuadrantes de vigilancia.

¿Qué hacer si reconoces a los asaltantes?

En caso de tener información sobre el paradero de estos sujetos, se recomienda comunicarse a los números de emergencia correspondientes.