VIDEO: Presuntos farderos golpean a guardia en plaza comercial de Santa Fe en CDMX

¡Con las manos en la masa! Este miércoles 1 de octubre, se difundió en redes sociales un video que muestra la agresión de presuntos farderos en la plaza comercial Patio Santa Fe, ubicada al poniente de la Ciudad de México (CDMX).

Lamentablemente, los sujetos involucrados lograron darse a la fuga, dejando una estela de miedo y caos en la plaza de la alcaldía Álvaro Obregón, mientras los empleados daban aviso inmediato a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Buscan a farderos que atacaron a empleados en Patio Santa Fe, CDMX

Mediante una tarjeta informativa se dio a conocer que, 5 personas, entre ellos tres mujeres y dos hombres, fueron detectadas como posibles ladrones, luego de que intentaran huir de una tienda sin pagar la mercancía alrededor de las 12:30 horas del día.

Cuando notaron la presencia de los guardias, estos presuntos delincuentes no dudaron en reaccionar de forma violenta, y comenzaron golpear a los empleados y un guardia de seguridad.

En el video se observa cómo un hombre de camisa blanca patea al guardia que permanece en el suelo. Al intentar levantarse, recibe otra patada en el rostro.

Una vez que logra ponerse de pie, otro de los sujetos involucrados se acerca y de un puño vuelve a derribar a la víctima. La persona que grabó el video, relató que dejó de filmar porque uno de los agresores le lanzó una botella y un trozo de madera, al darse cuenta de la cámara.

¿Qué pasó con el guardia de seguridad golpeado en Santa Fe?

Los paramédicos que atendieron a los guardias determinaron que tenían policontusiones, pero no fue necesario trasladarlos a un hospital. Mientras que otro joven, alcanzado por la botella lanzada, solo presentó una herida en la cara.

Las autoridades acompañaron a todos los afectados a presentar una denuncia formal, por lo que el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes. Además, ya se revisan las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables.

¿Cómo operan los farderos?

Tras los recientes ‘robos hormigas’, se le empezó a denominar “fardero” a alguien que oculta mercancía dentro de un comercio con la intención de salir sin pagarla.

Suelen utilizar bolsos, ropa o carritos, y buscan pasar desapercibidos para cometer atracos, que causa pérdidas constantes a tiendas y supermercados.

Según la Policía de Investigación de la CDMX, hasta el 40 % de los robos sin violencia en la capital son cometidos por este tipo de bandas. Aunque parecen delitos menores, en los últimos años este delito ha ido creciendo de manera exponencial.

¿Cómo se castigan los robos en CDMX?

El Código Penal de la CDMX, en su artículo 220, establece las sanciones para quienes cometen robos:



Prisión de seis meses a dos años y 60 a 150 días multa, si el valor de lo robado no supera los 33 mil pesos.

Prisión de dos a cuatro años y 150 a 400 días multa, si el valor de lo robado supera las 300 pero no las 750 UMA.

Estas penas buscan desincentivar los robos hormiga, aunque se ha convertido en un reto para autoridades, porque estos farderos ya no operan en las sombras, sino que arremeten contra personas que solo hacen su trabajo.