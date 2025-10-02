Robo de medidor provoca fuga de agua en CDMX: ¿Dónde y cómo hacer la denuncia?

Los vecinos de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), denunciaron el robo de un medidor de agua, el cual provocó una fuga y el desperdicio de varios litros del líquido; este tipo de casos se pueden denunciar en la Ciudad de México (CDMX), te decimos cómo y dónde.

De acuerdo con los habitantes de la colonia, este caso de inseguridad, además de afectar al bolsillo, compromete el suministro de agua en la zona.

Fue durante la madrugada que los delincuentes robaron el medidor de agua, que estaba en la esquina de las calles Huilapan y Dolores Hidalgo, lo que ocasionó una fuerte fuga en un edificio habitacional.

Los habitantes señalaron que no es la primera vez que ocurre un robo de este tipo en la colonia San Felipe de Jesús, por lo que pidieron la intervención inmediata de las autoridades para frenar la incidencia y reparar los daños ocasionados.

Roban medidor y provoca fuga



En la colonia San Felipe de Jesús, @TuAlcaldiaGAM, delincuentes se llevaron un medidor de agua en la esquina de Huiloapan y Dolores Hidalgo, lo que generó una fuerte #fuga en un edificio.



Otra muestra de que los amantes de lo ajeno no descansan.… pic.twitter.com/idhCWrxMzi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 2, 2025

Además de la pérdida del medidor, a los vecinos les preocupaba el desperdicio del recurso hídrico en un momento donde la CDMX atraviesa por problemas de desabasto.

Los vecinos exigieron una respuesta urgente de la Secretaria de Gestión Integral del Agua (Segiagua); posteriormente, arribó personal de Micromedición para detener la fuga y restablecer el servicio.

#BrigadaSEGIAGUA y personal de Micromedición de la #SEGIAGUA atienden reporte de fuga por robo de medidor en📍Av. Dolores Hidalgo #233 y Huilapan, col. San Felipe de Jesús, @TuAlcaldiaGAM. #Almomento🟡 logró controlarse dicha fuga. pic.twitter.com/SGUnPAY56h — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 2, 2025

¿Cómo y dónde denunciar el robo de un medidor de agua?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, los ciudadanos que sean víctimas de este tipo de robos, pueden reportar el hecho, siguiendo una serie de pasos básicos.

Es necesario ingresar a la página web denunciadigital.cdmx.gob.mx , donde se pedirá aceptar el aviso de privacidad para poder avanzar; a continuación, es preciso elegir la opción de “Denuncia”.

Un requisito para realizar la denuncia en línea es contar con la Llave CDMX o proporcionar la firma electrónica, emitida por el SAT. Después, según lo expuesto por Segiagua, es necesario acudir a un Área de Atención Ciudadana para realizar el reporte.

En la página oficial de la dependencia, existe un apartado de “Atención a usuarios”, en el que aparecen todas las oficinas de atención ubicadas en CDMX.