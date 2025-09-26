Camioneta ‘levitó' tras fuerte choque en Circuito Interior; se llevó dos postes y se estrelló contra una casa

Un aparatoso accidente vehicular se registró la madrugada de este viernes sobre el Circuito Interior de la Ciudad de México (CDMX), donde una camioneta familiar, tras chocar con otro auto, “levitó" sobre la banqueta, derribó varios señalamientos y terminó impactada contra la barda de una casa en la alcaldía Gustavo A. Madero.

A pesar de lo espectacular del siniestro, los servicios de emergencia que acudieron al lugar confirmaron que, afortunadamente, no hubo personas con heridas de gravedad.

Accidente en Circuito Interior; así fue el choque de madrugada:

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance se originó por una colisión entre la camioneta familiar y un vehículo particular de color blanco sobre los carriles de Circuito Interior (Río Consulado), con dirección al poniente.

El choque, ocurrido a la altura del cruce con la avenida 547, en la colonia San Juan de Aragón, provocó que el conductor de la camioneta perdiera el control por completo.

Tras el primer impacto, la camioneta salió proyectada, se subió a la banqueta e inició un recorrido de destrucción: derribó varios señalamientos viales antes de detener su marcha al estrellarse violentamente contra la barda de un domicilio particular.

El estruendo generó alarma entre los vecinos y otros automovilistas, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

“Saldo blanco” a pesar del aparatoso accidente en CDMX

Al lugar acudieron paramédicos de una ambulancia de la alcaldía, quienes valoraron a los tripulantes de ambos vehículos involucrados. Sorprendentemente, y a pesar de los cuantiosos daños materiales, ninguna de las personas presentó heridas de gravedad, por lo que no fue necesario realizar traslados hospitalarios.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) resguardaron la zona para facilitar las labores de los servicios de emergencia y, posteriormente, una grúa se encargó de retirar la unidad siniestrada para reabrir la circulación.

Otro choque en Insurgentes Sur deja un herido en ambulancia

En otro punto de la CDMX, esta misma madrugada se registró un aparatoso accidente vehicular en la alcaldía Álvaro Obregón, donde un hombre resultó lesionado tras impactarse contra una camioneta en el cruce de la avenida de los Insurgentes Sur y la calle Juventino Rosas, en la colonia Guadalupe Inn.

De acuerdo con reportes preliminares, el percance ocurrió cuando uno de los conductores presuntamente se pasó la luz roja del semáforo, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado cuál de los dos automovilistas fue el responsable, por lo que las autoridades revisarán las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para esclarecer los hechos.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron los primeros auxilios a la persona lesionada, la cual fue trasladada a bordo de una ambulancia a un hospital cercano, donde su estado de salud se reporta como estable.