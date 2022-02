Rommel Pacheco acusa a partidos de no aumentar presupuesto al deporte

Rommel Pacheco, medallista olímpico y diputado federal del PAN, dijo que aunque peleó para que se aumentara el presupuesto destinado al deporte, hubo legisladores de Morena y Partido del Trabajo (PT) que se opusieron.

En entrevista con Irving Pineda para Esqueletos, Rommel Pacheco recordó que en 2016 cuando recibió un reconocimiento como deportista en la Cámara de Diputados se prometió que llegaría al Congreso para pelear por más presupuesto para evitar que otros deportistas tuvieran que “perseguir” a diputados o funcionarios para recibir apoyos.

“Desde el 2016 que estuve en tribuna recibiendo el premio dije: algún día voy a estar aquí y voy a pelear por el presupuesto. Años después estoy ahí y peleé por él”.

Sin embargo, Rommel Pacheco destacó que debido a que era diputado federal del PAN se negaron a apoyarlo para exigir más recursos para el deporte.

“Desgraciadamente el argumento que me dieron para no incrementar (el presupuesto) fue que vengo de otro partido y que no pueden apoyarme”, confesó.

Rommel Pacheco: ‘Morena y PT me negaron apoyo para el deporte porque vengo de otro partido’

Rommel Pacheco no especificó qué legisladores se negaron a apoyarlo para pedir más recursos destinados al deporte, pero refirió que eran de Morena y del PT.

Lamentó que el presupuesto de deporte lejos de tener un aumento, tuvo una reducción de 322 millones de pesos.

Rommel Pacheco explicó que se debe ver el deporte como una inversión y una oportunidad para combatir no solo enfermedades, sino también a la violencia.

“El deporte no hay que politizarlo, hay que ver que a través del deporte se puede erradicar y disminuir desde enfermedades, delitos, violencia, ese es el trabajo del diputado de hacer esta negociación”.

“Siempre he exigido que el deporte tenga mayor apoyo, mayores oportunidades, mayor presupuesto , que no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión”.

Rommel Pacheco explicó que la Comisión Nacional del Deporte (Conade) al ser dependiente de la SEP, el presupuesto se reduce, por ello consideró que se debe trabajar legisladores, Conade, SEP, además del Comité Olímpico, federaciones, entrenadores y deportistas para sumar esfuerzos y crear planes y programas.