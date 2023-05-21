Rusia afirma haber tomado el control de la ciudad ucraniana de Bajmut

Rusia afirmó haber capturado por completo la devastada ciudad ucraniana de Bajmut, lo que, de ser cierto, pondría fin a la batalla más larga y sangrienta de los 15 meses de guerra.

El asalto a la ciudad, en gran parte arrasada, fue dirigido por tropas del grupo de mercenarios Wagner, cuyo líder, Yevgeny Prigozhin, declaró a primera hora del día que sus tropas habían expulsado finalmente a los ucranianos de la última zona edificada dentro de la ciudad.

Kiev negó la afirmación de Prigozhin. La toma de Bajmut -a la que Rusia se refiere con el nombre soviético de Artemovsk- representaría la primera gran victoria de Moscú en el conflicto en más de 10 meses.

Como resultado de las acciones ofensivas de las unidades de asalto Wagner, apoyadas por la artillería y la aviación del Grupo de Fuerzas del Sur, se ha completado la liberación de Artemovsk. Serguéi Shoigú / Ministro de Defensa de Rusia

Kiev no reaccionó de inmediato a esta afirmación, que se produce tras una semana en la que las fuerzas ucranianas han logrado sus avances más rápidos en seis meses en los flancos norte y sur de Bajmut.

Prigozhin, que ha denunciado repetidamente a los militares regulares rusos por abandonar el terreno capturado anteriormente por sus hombres, dijo que sus propias fuerzas se retirarían de Bajmut en cinco días para descansar, entregando las ruinas a los militares regulares.

The chief of the Wagner private military group, Yevgeny Prigozhin, claimed Saturday that his forces have taken complete control of the long-contested city of Bakhmut in eastern Ukraine.



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"Hoy, a las 12 del mediodía, Bajmut ha sido tomada por completo", dijo Prigozhin en un video en el que aparecía en uniforme de combate frente a una fila de combatientes que sostenían banderas rusas y de Wagner. "Tomamos completamente toda la ciudad, de casa en casa."

El portavoz militar ucraniano Serhiy Cherevatyi, reaccionando a los comentarios de Prigozhin antes del anuncio de Rusia, dijo que "Esto no es cierto. Nuestras unidades están combatiendo en Bajmut."

Se espera contraofensiva ucraniana en Bajmut

Tanto si las fuerzas ucranianas han abandonado Bajmut como si no, se han ido replegando lentamente dentro de ella, a grupos de edificios en el borde occidental de la ciudad.

Mientras, al norte y al sur, han arrebatado franjas de territorio a las tropas rusas.

Rusia ha reconocido haber perdido terreno en los alrededores de Bajmut en la última semana, aunque ha negado las afirmaciones de Prigozhin de que los flancos alrededor de la ciudad custodiados por tropas regulares se hayan derrumbado.

Kiev afirma que su objetivo en Bajmut ha sido atraer a la ciudad a las fuerzas rusas de otras partes del frente, infligir allí un gran número de bajas y debilitar la línea defensiva de Moscú en otros lugares antes de una prevista importante contraofensiva.