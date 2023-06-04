Rusia le prohibió el ingreso a periodistas occidentales al Foro Económico Mundial de San Petersburgo

El Kremlin declaró que no se permitiría la entrada de periodistas de "países hostiles" al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que el presidente Vladimir Putin ha utilizado para mostrar la economía de Rusia a los inversores mundiales.

El foro de San Petersburgo, antigua capital imperial construida por el zar Pedro el Grande hace 300 años como "ventana" a Europa, se celebra desde 1997 y muchos funcionarios lo consideran la respuesta rusa al Foro Económico Mundial de Davos.

Nunca antes se había prohibido la entrada de periodistas occidentales de forma tan generalizada.

En efecto, esta vez se ha decidido no acreditar en el SPIEF a publicaciones de países hostiles. Dmitry Peskov / Portavoz del Kremlin

"El interés por el SPIEF es siempre grande, todos los demás periodistas trabajarán en él", dijo Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. "Países no amigos" es una definición utilizada por Moscú para describir a aquellos que le han sancionado por la guerra en Ucrania.

Por ejemplo, la oficina de Reuters en Moscú fue informada el viernes por los organizadores del foro de que la acreditación de sus periodistas había sido cancelada, tras haber recibido una confirmación previa de acreditación el jueves.

Cuando Rusia estaba en auge en la década de 2000, los principales inversores y banqueros de inversión occidentales acudían en masa al foro, en busca de una tajada del explosivo crecimiento de la primera década de gobierno de Putin.

En los últimos años, sin embargo, los occidentales han sido sustituidos por inversores chinos y árabes. El año pasado, el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, mantuvo conversaciones con el viceprimer ministro ruso Alexander Novak en el foro.

Hasta ahora, el gobierno de Rusia no ha informado la razón que motivó esta decisión. El “Davos ruso” se realizará entre el 14 y 17 de junio en la capital.|MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Putin, un antiguo espía del KGB originario de San Petersburgo, ha afirmado que Rusia está pivotando hacia China y las potencias asiáticas porque Occidente ha desatado lo que él considera una guerra económica e híbrida contra Rusia destinada a desgarrar el país.

En 2021, Putin dijo a los delegados en el foro que "este tipo de grandes acontecimientos y foros realmente unen y acercan a personas de distintos países".

"Rusia facilitará estos encuentros en la mayor medida posible, y de igual modo facilitará el intercambio de experiencias y la demostración de logros pioneros en ciencia y tecnología", dijo Putin.

El foro de este año se celebrará del 14 al 17 de junio.

💬 FM #Lavrov: We confirmed our invitation for a #Mozambique delegation to attend the St Petersburg International Economic Forum (#SPIEF23) in June.



🤝 It will provide a good opportunity for contacts between business people. https://t.co/sw2KqlygrB pic.twitter.com/oCYqdMX9i1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 1, 2023

¿Qué es el "Davos ruso"?

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) es un acontecimiento único en el mundo de la economía y de los negocios. El SPIEF se celebra desde 1997, y desde 2006 se organiza con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación de Rusia.

En más de 20 años de historia, el Foro se ha convertido en la principal plataforma internacional de contacto entre representantes de la comunidad empresarial, además de un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales para Rusia, mercados en vías de desarrollo y el mundo en general.