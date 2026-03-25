Las 4 rutas que tendrá el transporte gratuito al estadio Akron en Guadalajara para los partidos de repechaje para el Mundial 2026

Las actividades mundialistas ya se sienten en el estado de Jalisco y comienzan este jueves. Con los partidos de repechaje para el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la movilidad hacia el Estadio Akron en Guadalajara suele ser un dolor de cabeza, pero esta vez hay una solución que ofrece la FIFA.

El servicio "Ride al Estadio Guadalajara" ofrecerá transporte gratuito para que los aficionados solo se preocupen por apoyar a los equipos que se encuentran en fase de clasificatoria. ¡OJO! no es llegar y subirse; hay reglas de puntualidad y un registro que debes hacer cuanto antes, si es que quieres hacer uso de este beneficio.

Rutas y horarios del transporte gratis al estadio Akron

Para que nadie se quede fuera, se han definido cuatro puntos estratégicos de salida. Toma nota de las citas para los dos días de juego:

Jueves 26 de marzo (Semifinal: Nueva Caledonia vs. Jamaica)



Plaza del Sol: 18:30 horas

18:30 horas Gran Plaza: 18:40 horas

18:40 horas Plaza Galerías: 18:50 horas

18:50 horas Titanes: 19:00 horas

Martes 31 de marzo (Final: Ganador Semifinal vs. Rep. del Congo)



Plaza del Sol: 12:45 horas

12:45 horas Gran Plaza: 12:50 horas

12:50 horas Plaza Galerías: 13:00 horas

13:00 horas Titanes: 13:15 horas

¿A qué hora saldrá el transporte al terminar los partidos de repechaje del Mundial 2026 ?

El regreso está totalmente garantizado, incluso si los partidos se alargan a tiempos extra o penales. Las unidades estarán esperando en el Circuito JVC y partirán exactamente 45 minutos después del silbatazo final.

No importa si el encuentro toma más tiempo de lo normal, los camiones no se van hasta cumplir el tiempo establecido tras terminar el encuentro, asegurando que vuelvas al mismo punto donde abordaste.

¿Cómo me registro para el Ride al Estadio en Guadalajara?

El proceso es digital y es básicamente obligatorio porque el cupo es limitado. Debes ingresar al portal de Boletomóvil y realizar tu reserva. El registro es personal, por lo que cada acompañante debe tener su propio código.

Al momento de subir al autobús, deberás presentar dos cosas indispensables: el código QR de tu reservación de viaje y tu boleto físico o digital para el partido.

Puntos importantes para utilizar el transporte para los partidos de repechaje del Mundial 2026

Para que el operativo funcione, la organización pide máxima cooperación de los usuarios. El servicio es 100% gratuito, pero la puntualidad es muy importante; si el camión marca salida a las 18:30, a esa hora arrancará.

Recuerda que mostrar tu entrada al estadio es el "pase" para subir a la unidad. Si tienes dudas o necesitas asistencia técnica con tu registro, puedes contactarte al número +52 1 33 3237 4789.

Consejos para una mejor experiencia en Ride Guadalajara

Guadalajara suele complicarse en horas pico, así que llega al menos 15 minutos antes a tu punto de salida para evitar contratiempos. Al ser un servicio compartido, se recomienda viajar ligero.