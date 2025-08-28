Con la temporada de lluvias, un problema silencioso, pero peligroso acecha en nuestros hogares: la presencia de alacranes. Estos arácnidos, atraídos por la humedad y en busca de refugio en ambientes secos, pueden convertirse en un riesgo significativo. Para mantenerlos a raya, la defensa debe empezar mucho antes de que se atrevan a entrar a su casa.

Cómo proteger tu hogar de alacranes durante la temporada de lluvias

La protección comienza en los espacios exteriores. Es crucial eliminar cualquier potencial escondite, como la acumulación de escombros, hojarasca, ladrillos o leña. Podar el pasto y la maleza del jardín también ayuda a reducir drásticamente los lugares donde pueden anidar.

Una vez despejado el exterior, el siguiente paso es sellar cualquier punto de entrada a la vivienda. Esto incluye grietas en paredes, pisos y techos, así como las aberturas alrededor de tuberías. Además, instalar mallas protectoras en puertas y ventanas es fundamental para impedir que se cuelen.

En el interior, la vigilancia debe ser constante. La limpieza regular es su mejor aliada, especialmente en áreas de difícil acceso como debajo de los muebles y detrás de los electrodomésticos. Un hábito sencillo, pero vital es sacudir con cuidado la ropa y el calzado antes de usarlos, ya que son sitios ideales para que estos animales se escondan. Para reforzar la seguridad, puede recurrir a repelentes específicos para aplicarlos en zócalos y rendijas.

En el desafortunado caso de encontrar uno, lo más importante es no perder la calma. Evite por completo la idea de atraparlo o matarlo con sus propias manos. En su lugar, utilice una escoba para empujarlo fuera de la casa, manteniéndolo a una distancia segura. Si la situación se complica o si se presenta en grandes cantidades, la mejor decisión es abandonar el lugar de manera segura y contactar a un experto en control de plagas.

Las consecuencias de una picadura de alacrán varían, pero el síntoma más claro es un dolor intenso y agudo en el área afectada. Este dolor puede irradiarse hacia otras partes del cuerpo, aunque sin causar daño visible en la piel.

Sin embargo, cuando el veneno se propaga, el cuadro clínico puede complicarse. Los signos de un envenenamiento más serio incluyen taquicardia, dificultad para respirar, salivación excesiva, lagrimeo y temblores. En casos graves, se pueden presentar vómitos, diarrea y problemas cardíacos.

