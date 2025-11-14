El homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien estuvo desaparecido desde el 27 de octubre de 2025 en el municipio de Tultepec, Estado de México, continúa siendo investigado y ahora la pareja detenida por su presunta participación en los hechos recibió prisión preventiva.

¿Quiénes son los detenidos por el caso del sacerdote desaparecido en Tultepec?

Los detenidos son Brandon Jonathan “N”, un exprisionero, y su pareja María Fernanda “N”, quienes son investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares y ahora permanecerán encarcelados mientras dure el proceso.

Fuentes de seguridad consultadas por Fuerza Informativa Azteca (FIA) comentaron que existía una relación de confianza de hace tiempo entre los detenidos, y Brandon Jonathan “N” fue quien lo habría matado con un objeto punzocortante luego de haber convivido por unas horas.

Brandon Jonathan “N” es un exreo investigado en el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar.|Fiscalía del Estado de México

¿Qué pasará con los detenidos tras el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar?

La pareja fue detenida en la colonia Centro del municipio de Cuautitlán. María Fernanda “N” fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla y Brandon Jonathan “N” al de Cuautitlán.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que, durante la audiencia inicial celebrada este día, un Juez de Control les dictó prisión preventiva y fijó el 18 de noviembre como fecha para la continuación de la audiencia inicial.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir pareja por desaparición de sacerdote?

El delito de desaparición cometida por particulares se encuentra previsto en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y puede ameritar una pena de hasta 50 años de prisión.

Fue el 31 de octubre de 2025, cuando familiares de la víctima denunciaron la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años de edad, por lo que se inició la carpeta de investigación y se implementaron los protocolos de búsqueda para su localización.

Solicitamos apoyo para localizar a Ernesto Baltazar Hernández Vilchis de 43 años. Fue visto por última vez en Tultepec, Estado de México el 27 de octubre de 2025.



Si tienes información comunícate



Fiscalía Edo. Méx. 800 89 029 40

CNB: 800 028 77 83 y WhatsApp 55 1309 9024 pic.twitter.com/Vrh0zy6OIL — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) November 1, 2025

Cronología de un crimen, ¿qué se sabe del caso del sacerdote Ernesto Baltazar?

Ernesto Baltazar Hernández Vilchis fue encontrado muerto en el municipio de Nextlalpan. La investigación apunta a que antes de morir estuvo en una casa con su presunto asesino y la pareja de este.

El pasado 29 de octubre, el sacerdote se trasladó de su domicilio, abordo de su vehículo en compañía de una mujer, cuyo nombre se desconoce, a una casa en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en el municipio de Tultitlán, donde vivía Brandon Jonathan “N”.

Ernesto Baltazar convivió por varias horas con ambos, consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, Brandon Jonathan "N" presuntamente agredió con un objeto punzocortante al sacerdote y murió.

Después a la casa llegó María Fernanda “N”, pareja de Brandon Jonathan “N” y los tres probables partícipes habrían tratado de desviar las investigaciones ocultando el cuerpo en bolsas amarradas a un sillón. El 30 de octubre lo trasladaron al municipio de Nextlalpan, donde lo abandonaron en un río de aguas negras.

El 11 de noviembre pasado, agentes de la Fiscalía acudieron al lugar que los detenidos refirieron haber abandonado el cuerpo de la víctima y dos días después se logró determinar que era Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

Camioneta de sacerdote Ernesto Baltazar fue vendida y hallan sus cosas

El avance en la investigación permitió ubicar que el vehículo de la víctima fue registrado por cámaras y arcos carreteros con rumbo a Hidalgo.

Además, también se logró identificar una motocicleta que acompañó el traslado del vehículo de la víctima, el cual fue vendido. Los agentes encontraron a la persona propietaria de la motocicleta y esta declaró que le prestó la moto a Brandon Jonathan “N”, "porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude”.

Agentes catearon la casa de Brandon Jonathan “N” el 9 de noviembre y localizaron diversos indicios, entre ellos ropa de la víctima, pertenencias personales, una estola de sacerdote, así como objetos punzocortantes y rastros de sangre.

