Balean a sacerdote en intento de robo sobre carretera Maravatío-Morelia

Un sacerdote fue herido durante un intento de robo en la carretera Maravatío-Morelia, donde hombres armados interceptaron la camioneta en la que viajaban dos religiosos. En el ataque, ocurrido durante la madrugada de este miércoles, uno de los clérigos resultó baleado mientras que su acompañante salió ileso, de acuerdo con reportes oficiales.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el sacerdote en la carretera Maravatío-Morelia?

El incidente ocurrió a la altura de la población de El Madroño, en el municipio de Zinapécuaro, en el kilómetro 124 de la vialidad. De acuerdo con reportes policiales, sujetos armados interceptaron la camioneta en la que viajaban los clérigos con la intención de despojarlos del vehículo, un Volkswagen Nivus modelo 2024, color gris.

Durante el forcejeo, los asaltantes dispararon contra los religiosos. El padre Erick L., de 51 años, recibió un impacto en el pie izquierdo, mientras que su compañero, identificado como Jorge Matías, de 45 años, resultó ileso. Tras la agresión, los delincuentes escaparon y dejaron a las víctimas en medio de la carretera.

Patrulleros y paramédicos acudieron de inmediato al lugar y brindaron los primeros auxilios al sacerdote lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital privado para recibir atención especializada. Hasta el momento, se reporta estable y fuera de peligro.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del violento intento de robo. El vehículo de los sacerdotes fue asegurado y trasladado a un corralón mientras avanzan las diligencias.

Condenan ataque contra sacerdotes en carretera Maravatío-Morelia

Ante lo sucedido, la Arquidiócesis de Morelia emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente la agresión.

“Como Arquidiócesis de Morelia desaprobamos y condenamos este tipo de hechos que atentan contra la vida de cualquier persona. Hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para que sigamos construyendo una sociedad segura donde reine la paz a la que estamos llamados por el mismo Dios, Nuestro Señor”, detalló la Arquidiócesis.